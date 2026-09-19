Alarma en River y en la Selección Argentina: qué pasó con Thiago Almada y Tobías Andrada

Tobías Andrada se lesionó ante Huracán, dejó el campo de juego con River perdiendo 1-0 y terminó llorando pic.twitter.com/OTwZALpT4S — minutouno (@minutounocom) September 19, 2026

Este severo contratiempo no solo afecta la planificación táctica del entrenador millonario para el actual certamen local, sino que impacta de lleno en el predio de Ezeiza. Cabe recordar que tanto Almada como Andrada forman parte de la flamante lista oficial de la Selección Argentina para disputar los próximos compromisos de la fecha FIFA, junto a sus compañeros Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán. A la espera de los partes médicos oficiales definitivos, su presencia en los amistosos internacionales corre un serio riesgo.