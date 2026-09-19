Alarma en River y en la Selección Argentina: qué pasó con Thiago Almada y Tobías Andrada
Preocupación total en el mundo de River Plate y la Selección Argentina. Thiago Almada y Tobías Andrada sufrieron lesiones en el Monumental.
El sorpresivo inicio del partido frente a Huracán encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de River. En apenas el primer tiempo disputado en el estadio Monumental, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió la dura baja de dos figuras claves que también estaban convocadas al combinado nacional.
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Doble preocupación para la Selección Argentina en Núñez
El primer dolor de cabeza llegó de manera sumamente prematura. Ni siquiera habían transcurrido 5 minutos del encuentro cuando el mediocampista Thiago Almada sintió un fuerte pinchazo inmediatamente después de realizar un pase. El talentoso campeón del mundo sufrió una seria molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda, lo que lo obligó a frenar y pedir el cambio rápidamente para el ingreso de Lucas Beltrán.
La pesadilla de las lesiones no terminó allí para el local. Superada la media hora de juego, corrió con la misma mala suerte el volante Tobías Andrada. El jugador surgido en Vélez sintió una profunda dolencia física que le impidió continuar y se retiró del campo de juego llorando de manera desconsolada. En su lugar ingresó el uruguayo Mauro Arambarri.
Este severo contratiempo no solo afecta la planificación táctica del entrenador millonario para el actual certamen local, sino que impacta de lleno en el predio de Ezeiza. Cabe recordar que tanto Almada como Andrada forman parte de la flamante lista oficial de la Selección Argentina para disputar los próximos compromisos de la fecha FIFA, junto a sus compañeros Nicolás Otamendi y Santiago Beltrán. A la espera de los partes médicos oficiales definitivos, su presencia en los amistosos internacionales corre un serio riesgo.
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