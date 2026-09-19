Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Huracán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Huracán por el Torneo Clausura.
River y Huracán se enfrentan este sábado, desde las 19, en el Monumental, en la continuidad de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.
El "Millonario" llega envalentonado después de vencer 2-1 a Atlético Tucumán sobre la hora, tras el gol de Thiago Almada. Este resultado en el Monumental José Fierro le permitió alcanzar los 13 puntos y ubicarse en el séptimo puesto de la Zona B, luego de conseguir tres victorias consecutivas.
El equipo dirigido por Leonardo Ponzio viene de vencer a Banfield, Independiente Rivadavia y el "Decano" y buscará sumar su cuarta victoria consecutiva para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual.
Huracán, que derrotó 2-1 a Racing en la novena jornada, logró cortar una racha de cuatro partidos sin triunfos y también tiene 13 puntos, por lo que buscará dar el golpe en el Monumental y meterse en los puestos de clasificación.
Formaciones de River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Huracán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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