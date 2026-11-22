Cómo llegan River y Lanús

El elenco millonario, finalista del Apertura, llega a esta instancia después de finalizar en el cuarto puesto de la Zona B, con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía para conseguir el pasaje a la siguiente ronda y mantener sus aspiraciones de pelear por el título.

Por su parte, el "Granate" terminó quinto en la Zona A, con 26 unidades, tras conseguir siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto del Sur intentará dar el golpe en el Monumental y avanzar a los cuartos de final, en una instancia que no permite margen de error. En caso de igualdad durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá por penales.