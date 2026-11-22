Final en el Monumental: River a cuartos de final
El "Millonario" se metió en cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
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Con la presión por el reciente título de Boca en la Copa Sudamericana, River venció 3-1 a Lanús este domingo en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, y avanzó a los cuartos de final donde espera por Huracán o Instituto.
Thiago Almada, que venía con un flojo presente, marcó un doblete y fue la gran figura de la cancha. También participó del tanto de Tobías Andrada para el 2-1 parcial, mientras que Ramiro Carrera había igualado transitoriamente.
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