River golpeó rápido en el Estadio Monumental y se puso en ventaja 1-0 ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras un insólito penal cometido por Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi antes de los 15 minutos de juego que Thiago Almada cambió por gol para desatar el desahogo de los hinchas millonarios.