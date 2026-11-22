Insólito penal de Carlos Izquierdoz a Nicolás Otamendi y gol de Thiago Almada para el 1-0 de River ante Lanús
Antes de los 15 minutos en el Monumental, Carlos Izquierdoz golpeó en la cara a Nicolás Otamendi y Thiago Almada puso el 1-0 de River ante Lanús.
River golpeó rápido en el Estadio Monumental y se puso en ventaja 1-0 ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras un insólito penal cometido por Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi antes de los 15 minutos de juego que Thiago Almada cambió por gol para desatar el desahogo de los hinchas millonarios.
La acción se produjo en el arranque mismo del cruce eliminatorio, cuando el defensor del Granate intentó despejar una pelota dividida dentro de su propia área pero calculó mal y golpeó de lleno en el rostro al capitán de River.
Si bien el árbitro Pablo Dóvalo dudó unos instantes antes de tomar una determinación, finalmente señaló el punto penal ante el reclamo de todo el conjunto local.
El desahogo de Thiago Almada desde los doce pasos en el Monumental tras el penal de Carlos Izquierdoz
Con la oportunidad inmejorable de abrir el marcador en una serie a partido único, Thiago Almada —quien llegaba cuestionado por un flojo presente futbolístico— asumió la responsabilidad de hacerse cargo de la ejecución.
Con jerarquía y precisión, el volante ofensivo definió desde los doce pasos para vencer la resistencia del arquero visitante, firmar el 1-0 parcial de River frente a Lanús y encaminar el partido en el primer tramo de la noche en Núñez.
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