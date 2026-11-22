Una cuestión clave a tener en cuenta, en función de a quién tenga enfrente, será la localía. En caso de que deba medirse con la Gloria, River será visitante en Córdoba; en cambio, jugará como local en el Monumental si le toca enfrentar al Globo. Esta disposición reglamentaria responde directamente a cómo terminaron posicionados cada uno de los equipos en la tabla general de la fase regular.