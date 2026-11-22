Cuándo y contra quién juega River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026
River eliminó este domingo a Lanús y se metió entre los ocho mejores equipos del Torneo Clausura 2026. Cómo sigue el certamen.
Luego de dejar en el camino a Lanús en el Estadio Monumental, River ya piensa en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, instancia en la que deberá enfrentarse ante el ganador del cruce que disputan este mismo domingo Instituto de Córdoba y Huracán.
Con el boleto asegurado entre los ocho mejores del certamen, el equipo millonario aguarda por la definición de esa llave para conocer tanto a su próximo rival como la sede del encuentro eliminatorio.
Una cuestión clave a tener en cuenta, en función de a quién tenga enfrente, será la localía. En caso de que deba medirse con la Gloria, River será visitante en Córdoba; en cambio, jugará como local en el Monumental si le toca enfrentar al Globo. Esta disposición reglamentaria responde directamente a cómo terminaron posicionados cada uno de los equipos en la tabla general de la fase regular.
El calendario completo de la definición del Torneo Clausura 2026: cuándo juega River
A la espera de la confirmación oficial de día y horario por parte de la organización, el cruce de cuartos de final de River ya tiene fecha estipulada dentro del cronograma de playoffs del fútbol argentino, que culminará a mediados de diciembre:
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Cuartos de final: fin de semana del 29 de noviembre.
Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
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