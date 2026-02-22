River perdió 1-0 ante Vélez y profundizó su crisis en el Torneo Apertura

River perdió 1-0 ante Vélez en Liniers por la fecha 6 Interzonal del Torneo Apertura 2026 y profundizó su crisis futbolística. El equipo de Marcelo Gallardo quedó décimo en la Zona B con siete unidades, lejos de los primeros puestos.
El único gol del partido llegó temprano. A los cinco minutos del primer tiempo, Manuel Lanzini cumplió con la Ley del Ex y abrió el marcador con una gran definición que dejó sin chances al arquero millonario. El Fortín golpeó en el arranque y luego supo administrar la ventaja ante un River que intentó reaccionar pero mostró dificultades para generar peligro con claridad.
Con este resultado, Vélez quedó como único puntero de la Zona A con 14 unidades y ratificó su buen presente en el campeonato. En cambio, el Millonario continúa sin encontrar regularidad y permanece décimo en la Zona B con siete puntos, lejos de la pelea y con un panorama que genera preocupación.
En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Banfield en el estadio Monumental con la obligación de sumar, mientras que Vélez volverá a ser local en Liniers frente a Deportivo Riestra.
