River perdió 1-0 ante Vélez y profundizó su crisis en el Torneo Apertura

El único gol del partido llegó temprano. A los cinco minutos del primer tiempo, Manuel Lanzini cumplió con la Ley del Ex y abrió el marcador con una gran definición que dejó sin chances al arquero millonario. El Fortín golpeó en el arranque y luego supo administrar la ventaja ante un River que intentó reaccionar pero mostró dificultades para generar peligro con claridad.