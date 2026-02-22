MinutoUno

River perdió 1-0 ante Vélez y profundizó su crisis en el Torneo Apertura

El Millonario perdió 1-0 con el Fortín por la fecha 6 Interzonal del Torneo Apertura 2026 y quedó décimo en la Zona B con siete puntos.

River perdió 1-0 ante Vélez en Liniers por la fecha 6 Interzonal del Torneo Apertura 2026 y profundizó su crisis futbolística. El equipo de Marcelo Gallardo quedó décimo en la Zona B con siete unidades, lejos de los primeros puestos.

El único gol del partido llegó temprano. A los cinco minutos del primer tiempo, Manuel Lanzini cumplió con la Ley del Ex y abrió el marcador con una gran definición que dejó sin chances al arquero millonario. El Fortín golpeó en el arranque y luego supo administrar la ventaja ante un River que intentó reaccionar pero mostró dificultades para generar peligro con claridad.

Con este resultado, Vélez quedó como único puntero de la Zona A con 14 unidades y ratificó su buen presente en el campeonato. En cambio, el Millonario continúa sin encontrar regularidad y permanece décimo en la Zona B con siete puntos, lejos de la pelea y con un panorama que genera preocupación.

En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo recibirán a Banfield en el estadio Monumental con la obligación de sumar, mientras que Vélez volverá a ser local en Liniers frente a Deportivo Riestra.

Manuel Lanzini y un golazo para abrir el marcador:

Vélez vs. River por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Vélez vs. River, minuto a minuto

GOL DE VELEZ: MANUEL LANZINI ABRIÓ EL MARCADOR A LOS 5 MINUTOS

Formaciones del encuentro

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Vélez vs. River: datos del partido

  • Hora: 19.15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: José Amalfitani

