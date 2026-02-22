Por qué Franco Armani salió en el entretiempo de Vélez vs. River
El experimentado arquero, en su primer partido de 2026, se resintió del tendón de Aquiles y fue reemplazado en el entretiempo ante el Fortín por Santiago Beltrán.
Franco Armani volvió al arco de River en 2026 pero su regreso duró apenas un tiempo. El arquero se resintió de una molestia en el tendón de Aquiles y fue reemplazado en el entretiempo ante Vélez por Santiago Beltrán, en la fecha 6 del Torneo Apertura.
La tarde en Liniers estuvo lejos de ser la esperada para el capitán del Millonario. En su primer partido del año, recibió el gol de Manuel Lanzini a los cinco minutos, en una jugada en la que alcanzó a tocar la pelota antes de que ingresara tras pegar en el palo. Con el correr de los minutos, el arquero evidenció incomodidad física y finalmente no salió a disputar el segundo tiempo.
Franco Armani se resintió de su lesión y salió en el entretiempo de Vélez vs River
Según se informó, Armani sintió una carga en la zona del tendón de Aquiles, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió preservarlo y evitar mayores riesgos de cara al futuro cercano del equipo que viene atravesando un flojo momento colectivo. En su lugar ingresó Santiago Beltrán, que ocupó el arco en el complemento en un contexto adverso para River.
La situación suma preocupación en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que no solo atraviesa un momento futbolístico complejo en el Torneo Apertura 2026, sino que además pierde piezas clave por problemas físicos en un torneo dónde el calendario exige mucho y que cada molestia podría alejar a los jugadores por varios partidos de la cancha.
Formaciones del encuentro entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Vélez vs. River: datos del partido entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: José Amalfitani
