Por qué Franco Armani salió en el entretiempo de Vélez vs. River

La tarde en Liniers estuvo lejos de ser la esperada para el capitán del Millonario. En su primer partido del año, recibió el gol de Manuel Lanzini a los cinco minutos, en una jugada en la que alcanzó a tocar la pelota antes de que ingresara tras pegar en el palo. Con el correr de los minutos, el arquero evidenció incomodidad física y finalmente no salió a disputar el segundo tiempo.