MinutoUno

La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Vélez

Deportes

El "Millonario" profundiza su crisis futbolística, y este domingo cayó por la mínima en su visita a Liniers. Al DT se lo observó fastidioso.

La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Vélez

River cayó este domingo ante Vélez en Liniers, sumó su tercera derrota en el Torneo Apertura 2026 y agravó la crisis que transita el equipo incluso desde la pasada temporada; y tras el partido, el entrenador Marcelo Gallardo tuvo una drástica, aunque no nueva, decisión que no pasó desapercibida.

Al "Muñeco" se lo observó algo fastidioso a lo largo del encuentro, incluso con algunas decisiones de sus dirigidos. Y una vez que sonó el pitazo final, también se lo vio con algún gesto de desaprobación y frustración.

Y tras un encuentro que tuvo varias situaciones poco habituales, como el cambio del arquero en el entretiempo; el entrenador decidió suspender la conferencia de prensa, por lo que este domingo no hablará con los periodistas.

NOTA EN DESARROLLO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas