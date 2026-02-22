La drástica decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Vélez
El "Millonario" profundiza su crisis futbolística, y este domingo cayó por la mínima en su visita a Liniers. Al DT se lo observó fastidioso.
River cayó este domingo ante Vélez en Liniers, sumó su tercera derrota en el Torneo Apertura 2026 y agravó la crisis que transita el equipo incluso desde la pasada temporada; y tras el partido, el entrenador Marcelo Gallardo tuvo una drástica, aunque no nueva, decisión que no pasó desapercibida.
Al "Muñeco" se lo observó algo fastidioso a lo largo del encuentro, incluso con algunas decisiones de sus dirigidos. Y una vez que sonó el pitazo final, también se lo vio con algún gesto de desaprobación y frustración.
Y tras un encuentro que tuvo varias situaciones poco habituales, como el cambio del arquero en el entretiempo; el entrenador decidió suspender la conferencia de prensa, por lo que este domingo no hablará con los periodistas.
