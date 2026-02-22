Todo mal en River: por qué Juan Fernando Quintero salió reemplazo antes del entretiempo ante Vélez

Juan Fernando Quintero salió lesionado en Vélez vs River

La salida de Quintero significó un golpe deportivo para River, que ya afrontaba un partido complejo en Liniers y perdió a una de sus principales cartas creativas. Ahora habrá que esperar los estudios médicos para determinar el grado de la lesión en el isquiotibial izquierdo y los tiempos de recuperación, en un calendario que no da respiro en el Torneo Apertura 2026 ya que el Millonario recibirá a Banfield este jueves en el Monumental desde las 19.30 y seguramente no pueda contar con uno de sus mejores jugadores.