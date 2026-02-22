Todo mal en River: por qué Juan Fernando Quintero salió reemplazo antes del entretiempo ante Vélez
El futbolista colombiano dejó la cancha a los 27 minutos ante el Fortín, en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026.
Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en River al salir lesionado a los 27 minutos del primer tiempo frente a Vélez, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. El colombiano sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo y fue reemplazado por Joaquín Freitas.
El mediocampista colombiano, uno de los puntos más altos del Millonario en medio de un presente irregular que preocupa mucho puertas adentro, pidió el cambio tras evidenciar dolor en la parte posterior de su pierna izquierda lo que no le permitió seguir jugando con tranquilidad. Marcelo Gallardo no dudó y ordenó la modificación de inmediato para evitar que la situación se agravara. En su lugar ingresó el juvenil Freitas, que suma minutos en un contexto exigente.
Juan Fernando Quintero salió lesionado en Vélez vs River
La salida de Quintero significó un golpe deportivo para River, que ya afrontaba un partido complejo en Liniers y perdió a una de sus principales cartas creativas. Ahora habrá que esperar los estudios médicos para determinar el grado de la lesión en el isquiotibial izquierdo y los tiempos de recuperación, en un calendario que no da respiro en el Torneo Apertura 2026 ya que el Millonario recibirá a Banfield este jueves en el Monumental desde las 19.30 y seguramente no pueda contar con uno de sus mejores jugadores.
Formaciones del encuentro entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Vélez vs. River: datos del partido entre Vélez y River por el Torneo Apertura 2026
- Hora: 19.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: José Amalfitani
