River terminó con Matías Viña atajando y le ganó sobre la hora a Carababo con un golazo de Maxi Salas

Golazo agónico de River
En la última jugada, Maxi Salas marcó un golazo para el triunfo agónico en Venezuela.
EN VIVONoche de Copa
El equipo de Chacho Coudet erró un penal, le echaron al arquero Santiago Beltrán cuando ya no le quedaban cambios; pero lo ganó en la última jugada.
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River atraviesa uno de los momentos más irregulares de su temporada y este jueves tuvo un partido de locos en el que terminó ganando 2-1 sobre la hora en su visita a Carabobo, en Venezuela, por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026; para encaminar la clasificación.
En Valencia y en una parada importante para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet presentó una formación alternativa pensando en el cruce del domingo contra San Lorenzo, pero dominó las acciones en un gran primer tiempo en donde hizo figura al arquero argentino del local, Lucas Bruera, que hasta le atajó un penal a Juanfer Quintero.
En el complemento, y cuando el "Millonario" había bajado el nivel pese a que su rival jugaba con 10 por una expulsión, abrió el marcador en una pelota parada y a través de un cabezazo de Maxi Meza.
Y cuando parecía que el encuentro se le resolvía al conjunto del Chacho, en una jugada aislada, el árbitro sancionó un polémico penal que Matías Núñez cambió por gol generando algo de desconcierto en la visita.
Más cerca del final, parecía que todo se derrumbaba: una contra agarró mal parado a River, Santiago Beltrán cortó la jugada con una infracción y el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, decidió expusarlo pese a que dos compañeros cerraban. Sin cambios, el uruguayo Matías Viña terminó en el arco.
Así aguantó el equipo argentino los últimos minutos, y literalmente en la última jugada, el chico González lanzó un palotazo casi desde su área, el ingresado Maxi Salas la fue a buscar y terminó definiendo por encima del arquero para la agónica victoria.
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