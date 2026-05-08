River terminó con Matías Viña atajando y le ganó sobre la hora a Carababo con un golazo de Maxi Salas

Más cerca del final, parecía que todo se derrumbaba: una contra agarró mal parado a River, Santiago Beltrán cortó la jugada con una infracción y el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, decidió expusarlo pese a que dos compañeros cerraban. Sin cambios, el uruguayo Matías Viña terminó en el arco.

Así aguantó el equipo argentino los últimos minutos, y literalmente en la última jugada, el chico González lanzó un palotazo casi desde su área, el ingresado Maxi Salas la fue a buscar y terminó definiendo por encima del arquero para la agónica victoria.

Minuto a minuto de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana

Live Blog Post Golazo agónico de River En la última jugada, Maxi Salas marcó un golazo para el triunfo agónico en Venezuela. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2052577312160334206&partner=&hide_thread=false El golazo agónico de Maxi Salas para el triunfo de River en Venezuelapic.twitter.com/X7ld3zJOMc — minutouno (@minutounocom) May 8, 2026

Live Blog Post River termina con el uruguayo Viña en el arco Ya sin cambios, el lateral izquierdo tuvo que ponerse los guantes para los últimos minutos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2052574868516843963&partner=&hide_thread=false RIVER SE QUEDÓ SIN CAMBIOS Y VIÑA DEBIÓ IR AL ARCO TRAS LA EXPULSIÓN DE BELTRÁN #Sudamericana pic.twitter.com/R4LJieyonv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

Live Blog Post Expulsado Santiago Beltrán en River El árbitro revisó una infracción como último hombre y decidió expulsar al joven arquero.

Live Blog Post Matías Núñez batió a Santiago Beltrán y pone el empate El argentino, de penal, pone el empate parcial en Venezuela.

Live Blog Post Penal para Carabobo Juan Cruz Meza metió un planchazo y el árbitro no dudó.

Live Blog Post Gol de River: Maxi Meza pone el 1-0 De cabeza tras un córner, el volante abre la cuenta en el segundo tiempo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2052567776238191047&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE RIVER! Maxi Meza le ganó a todos en las alturas y marcó el 1-0 sobre Carabobo en Venezuela. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/LUzI1eAWUD — DSPORTS (@DSports) May 8, 2026

Live Blog Post Expulsado Castillo en Carabobo En el cierre de la primera mitad, el conjunto local sufre una roja por un planchazo a Freitas.

Live Blog Post Lucas Bruera le atajó el penal a Juan Fernando Quintero El arquero argentino, con los pies, le tapó el remate al futbolista colombiano. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2052555835159568867&partner=&hide_thread=false El penal que Bruera le tapó a Juanfer Quintero por la #CopaSudamericana pic.twitter.com/MSmkevQYQ0 — minutouno (@minutounocom) May 8, 2026

Live Blog Post Penal para River El árbitro revisó en el VAR un codazo a Viña en el área y sancionó la pena máxima.

Live Blog Post Cómo llegan Carabobo y River El Millonario llega golpeado después de la caída ante Atlético Tucumán por el torneo local, una derrota que volvió a encender cuestionamientos por el funcionamiento del equipo. A eso se suma que, pese a haber vencido a Bragantino días atrás en el plano continental, el rendimiento tampoco convenció. Desde el Superclásico perdido frente a Boca, perdió solidez, intensidad y claridad, algo que quedó reflejado en sus últimas actuaciones. Sin embargo, la posición en el grupo le permite cierto margen de tranquilidad. Con siete unidades sobre nueve posibles, lidera la zona y depende de sí mismo para acercarse a la clasificación. En ese contexto, "Chacho" tomó la decisión de administrar cargas y preservar futbolistas pensando en el duelo del próximo domingo frente a San Lorenzo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura. Luego de la derrota frente a Atlético Tucumán, el técnico fue contundente al analizar el rendimiento de su equipo y dejó una frase que reflejó el malestar interno: "La actuación fue malísima". Esa autocrítica marcó el clima con el que aterrizan en Venezuela. Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas. El equipo venezolano considera este partido como una verdadera final. Después deberá afrontar dos compromisos como visitante frente a Blooming y Bragantino, por lo que sumar de a tres en casa aparece como una obligación para seguir soñando con los octavos de final. La Banda, mientras tanto, buscará volver a ser un equipo confiable y dar un paso firme en una copa que se transformó en uno de sus grandes objetivos del semestre.

Live Blog Post Formaciones de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Live Blog Post Datos de Carabobo vs. River Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Polideportivo Misael Delgado.

Polideportivo Misael Delgado. Árbitro: Derlis Fabián López (PAR).

Derlis Fabián López (PAR). TV: DSports.