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River terminó con Matías Viña atajando y le ganó sobre la hora a Carababo con un golazo de Maxi Salas

River le ganó sobre la hora a Carabobo en Venezuela. 

River le ganó sobre la hora a Carabobo en Venezuela. 
River terminó con Matías Viña atajando y le ganó sobre la hora a Carababo con un golazo de Maxi Salas
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El equipo de Chacho Coudet erró un penal, le echaron al arquero Santiago Beltrán cuando ya no le quedaban cambios; pero lo ganó en la última jugada.

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River atraviesa uno de los momentos más irregulares de su temporada y este jueves tuvo un partido de locos en el que terminó ganando 2-1 sobre la hora en su visita a Carabobo, en Venezuela, por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026; para encaminar la clasificación.

En Valencia y en una parada importante para el conjunto dirigido por Eduardo Coudet presentó una formación alternativa pensando en el cruce del domingo contra San Lorenzo, pero dominó las acciones en un gran primer tiempo en donde hizo figura al arquero argentino del local, Lucas Bruera, que hasta le atajó un penal a Juanfer Quintero.

En el complemento, y cuando el "Millonario" había bajado el nivel pese a que su rival jugaba con 10 por una expulsión, abrió el marcador en una pelota parada y a través de un cabezazo de Maxi Meza.

M1 - Vina
Las estadísticas de Matías Viña, el defensor que terminó atajando en River.

Las estadísticas de Matías Viña, el defensor que terminó atajando en River.

Y cuando parecía que el encuentro se le resolvía al conjunto del Chacho, en una jugada aislada, el árbitro sancionó un polémico penal que Matías Núñez cambió por gol generando algo de desconcierto en la visita.

Más cerca del final, parecía que todo se derrumbaba: una contra agarró mal parado a River, Santiago Beltrán cortó la jugada con una infracción y el árbitro, tras revisar la jugada en el VAR, decidió expusarlo pese a que dos compañeros cerraban. Sin cambios, el uruguayo Matías Viña terminó en el arco.

Así aguantó el equipo argentino los últimos minutos, y literalmente en la última jugada, el chico González lanzó un palotazo casi desde su área, el ingresado Maxi Salas la fue a buscar y terminó definiendo por encima del arquero para la agónica victoria.

Minuto a minuto de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana

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Golazo agónico de River

En la última jugada, Maxi Salas marcó un golazo para el triunfo agónico en Venezuela.

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River termina con el uruguayo Viña en el arco

Ya sin cambios, el lateral izquierdo tuvo que ponerse los guantes para los últimos minutos.

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Expulsado Santiago Beltrán en River

El árbitro revisó una infracción como último hombre y decidió expulsar al joven arquero.

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Matías Núñez batió a Santiago Beltrán y pone el empate

El argentino, de penal, pone el empate parcial en Venezuela.

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Penal para Carabobo

Juan Cruz Meza metió un planchazo y el árbitro no dudó.

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Gol de River: Maxi Meza pone el 1-0

De cabeza tras un córner, el volante abre la cuenta en el segundo tiempo.

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Expulsado Castillo en Carabobo

En el cierre de la primera mitad, el conjunto local sufre una roja por un planchazo a Freitas.

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Lucas Bruera le atajó el penal a Juan Fernando Quintero

El arquero argentino, con los pies, le tapó el remate al futbolista colombiano.

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Penal para River

El árbitro revisó en el VAR un codazo a Viña en el área y sancionó la pena máxima.

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Cómo llegan Carabobo y River

El Millonario llega golpeado después de la caída ante Atlético Tucumán por el torneo local, una derrota que volvió a encender cuestionamientos por el funcionamiento del equipo. A eso se suma que, pese a haber vencido a Bragantino días atrás en el plano continental, el rendimiento tampoco convenció. Desde el Superclásico perdido frente a Boca, perdió solidez, intensidad y claridad, algo que quedó reflejado en sus últimas actuaciones.

Sin embargo, la posición en el grupo le permite cierto margen de tranquilidad. Con siete unidades sobre nueve posibles, lidera la zona y depende de sí mismo para acercarse a la clasificación. En ese contexto, "Chacho" tomó la decisión de administrar cargas y preservar futbolistas pensando en el duelo del próximo domingo frente a San Lorenzo, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.

Luego de la derrota frente a Atlético Tucumán, el técnico fue contundente al analizar el rendimiento de su equipo y dejó una frase que reflejó el malestar interno: "La actuación fue malísima". Esa autocrítica marcó el clima con el que aterrizan en Venezuela.

Del otro lado estará un Carabobo que atraviesa un presente alentador en el certamen continental. El conjunto venezolano viene de igualar ante Metropolitanos en el torneo local, donde se encuentra lejos de los puestos de vanguardia, pero mantiene intacta la ilusión internacional. Con seis puntos, apenas uno menos que River, sabe que una victoria como local le permitiría adueñarse de la cima del grupo y quedar muy bien posicionado de cara a las últimas dos fechas.

El equipo venezolano considera este partido como una verdadera final. Después deberá afrontar dos compromisos como visitante frente a Blooming y Bragantino, por lo que sumar de a tres en casa aparece como una obligación para seguir soñando con los octavos de final. La Banda, mientras tanto, buscará volver a ser un equipo confiable y dar un paso firme en una copa que se transformó en uno de sus grandes objetivos del semestre.

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Formaciones de Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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Datos de Carabobo vs. River

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Polideportivo Misael Delgado.
  • Árbitro: Derlis Fabián López (PAR).
  • TV: DSports.

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