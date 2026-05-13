MinutoUno

EN VIVOPlayoffs

River venció sin problemas a Gimnasia y es semifinalista del Torneo Apertura 2026

River venció sin problemas a Gimnasia y es semifinalista del Torneo Apertura 2026
MinutoUno
Deportes
River
Gimnasia y Esgrima La Plata

Tras la clasificación agónica ante San Lorenzo, el "Millonario" derrotó sin atenuantes al "Lobo" y chocará mano a mano con Rosario Central en busca de la final.

Compartí en redes:

EN VIVO

River busca este miércoles avanzar a las semifinales del Torneo Apertura 2026 cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, en un cruce que encuentra al equipo de Eduardo "Chacho" Coudet todavía golpeado futbolísticamente, pero fortalecido desde lo emocional después de una clasificación dramática en los octavos de final.

El partido se juega desde las 21:30 y tendrá un contexto cargado de tensión para el conjunto de Núñez, que viene de atravesar una noche límite frente a San Lorenzo.

Minuto a minuto de River vs. Gimnasia

Live Blog Post

River a semifinales

El "Millonario" se impuso sin atenuantes ante Gimnasia y se metió entre los cuatro mejores.

Live Blog Post

Gol de River, que gana 2-0

El "Millonario" amplía el marcador con una guapeada de Martínez Quarta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2054747018078163119&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

River marcaba otro golazo, esta vez colectivo, pero había offside

Driussi, luego de una gran jugada colectiva, marcaba el 2-0 pero había un fuera de juego previo.

Live Blog Post

Final del primer tiempo: River le gana 1-0 a Gimnasia

Con un golazo de Driussi, el "Millonario" gana y se ilusiona con las semifinales.

Live Blog Post

Golazo de River para el 1-0

Sombrero de Colidio y bombazo de zurda de Driussi para abrir el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2054732932925858166&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Sorpresa por la lesión de último momento de Montiel en River

El defensor sufrió una contractura durante la entrada en calor y tuvo que ser reemplazado por Fabricio Bustos. Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Cómo llegan River y Gimnasia

El Millonario estuvo muy cerca de quedar eliminado en varias oportunidades, pero logró sobrevivir gracias a la figura del arquero Santiago Beltrán y terminó avanzando por penales. Aquella clasificación dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el alivio de seguir con vida en el campeonato. Por el otro, las dudas futbolísticas y el fuerte malestar de los hinchas, que durante largos pasajes del encuentro expresaron su enojo con el rendimiento del equipo.

El conjunto que comanda el Chacho estuvo dos veces abajo en el marcador y necesitó reaccionar constantemente para evitar la eliminación. Incluso San Lorenzo tuvo dos penales para quedarse con la serie, pero apareció Beltrán para sostener al equipo en momentos decisivos y transformarse en el gran héroe de la noche. Ahora, el desafío será sostener esa recuperación emocional y mejorar desde el juego frente a un rival que llega atravesando un presente totalmente opuesto.

El Lobo aparece como una de las grandes revelaciones del campeonato. El conjunto platense consiguió el pase a cuartos tras eliminar a Vélez como visitante gracias a un triunfo por 1-0 construido con mucho orden y efectividad. El gol convertido por Marcelo Torres desató la ilusión de los hinchas triperos, que sueñan con seguir avanzando en el torneo de la mano de Ariel Pereyra.

Desde la llegada del entrenador, disputó siete partidos y ganó absolutamente todos, una racha perfecta que alimentó la confianza de un plantel que parecía golpeado meses atrás.La transformación futbolística y anímica se convirtió en una de las historias más llamativas del campeonato. El equipo encontró solidez defensiva, intensidad y una identidad clara, características que le permitieron crecer rápidamente y convertirse en un rival incómodo para cualquiera.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de Rosario Central y Racing, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.

Live Blog Post

Formaciones de River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
  • Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Live Blog Post

River vs. Gimnasia de La Plata: otros datos

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Monumental.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: TNT Sports.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar