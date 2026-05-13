Fuerte cruce entre Chacho Coudet y Nacho Fernández en pleno River vs. Gimnasia, con final inesperado
En medio de un partido cargado de tensión por los cuartos de final del torneo, una discusión entre el DT de River y el jugador se robó todas las miradas.
El encuentro entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 se jugó con intensidad desde el arranque, pero a los 31 minutos una situación puntual terminó sumando aún más temperatura dentro del Monumental.
Todo comenzó cuando una pelota se fue hacia uno de los laterales y Chacho Coudet decidió dejarla seguir. La acción generó una reacción inmediata de Nacho Fernández, quien no ocultó su enojo y fue directo a recriminarle la situación, interpretando que el entrenador estaba sobrando la jugada.
Lejos de quedar ahí, el intercambio subió rápidamente de tono y ambos protagonizaron un fuerte cruce verbal delante de todos. “No te estoy canchereando bolud…”, respondió Coudet en medio de la discusión. Segundos después, agregó: “Cerrá el ort…, no te hagas el guapo conmigo”.
Nacho le dijo algo a la pasada y Coudet le dijo "te pedí disculpas". En un inesperado final, todo terminó en un beso entre ambos y quedó ahí.
La tensión obligó a que Leandro Rey Hilfer interviniera para separar a los protagonistas y evitar que la situación pasara a mayores. Tras varios segundos de discusión, ambos lograron calmarse e incluso terminaron dándose la mano.
Aunque por un momento pareció que el episodio podía dejar secuelas dentro del partido, con el correr de los minutos la intensidad bajó y el foco volvió a estar puesto en un duelo decisivo que mantuvo en vilo a todo el estadio.
Como de esperarse, la situación no pasó por algo y en cuestión de segundos se viralizó en las redes sociales. Lo que provocó que los hinchas de ambos equipos dejen todo tipo de comentarios al respecto, teniendo en cuenta que es un duelo clave de cara a la definición del torneo y ambos quieren llegar a su objetivo.
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