Fuerte cruce entre Chacho Coudet y Nacho Fernández en pleno River vs. Gimnasia, con final inesperado

Aunque por un momento pareció que el episodio podía dejar secuelas dentro del partido, con el correr de los minutos la intensidad bajó y el foco volvió a estar puesto en un duelo decisivo que mantuvo en vilo a todo el estadio.

Como de esperarse, la situación no pasó por algo y en cuestión de segundos se viralizó en las redes sociales. Lo que provocó que los hinchas de ambos equipos dejen todo tipo de comentarios al respecto, teniendo en cuenta que es un duelo clave de cara a la definición del torneo y ambos quieren llegar a su objetivo.