Cuándo se juega River vs. Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026
Quedó definido el cuadro de semifinales del certamen, con los dos partidos que se disputarán este fin de semana.
Tras una jornada cargada de emociones y resultados ajustados, quedaron definidos los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, que los tiene a River contra Rosario Central, de un lado; y a Belgrano y Argentinos Juniors, del otro.
Los cuatro equipos clasificados se enfrentarán este fin de semana en busca del pasaje a la gran final del fútbol argentino que se disputará domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Si bien la Liga Profesional de Fútbol aún debe oficializar los días y horarios definitivos, el cronograma preliminar ya genera expectativas en los hinchas.
Días y horarios de los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2026
El cuadro ha quedado dividido en dos duelos de alto impacto que se disputarán en Buenos Aires y Córdoba:
- River Plate vs. Rosario Central: el "Millonario", que viene de eliminar a Gimnasia en una noche con complicaciones de último momento, recibirá al "Canalla" en el Estadio Monumental. El encuentro está previsto para este sábado, con horario a confirmar.
- Belgrano vs. Argentinos Juniors: el conjunto cordobés será anfitrión en Córdoba ante el "Bicho" de La Paternal. Este cruce se disputaría el domingo, también con horario a definirse en las próximas horas.
La expectativa ahora se centra en el comunicado de la organización del torneo para conocer el orden de los partidos y la terna arbitral de cada encuentro. Se espera que, debido a la relevancia de las instancias, ambos partidos cuenten con un importante despliegue de seguridad y transmisión televisiva para todo el país.
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