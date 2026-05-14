Cuándo se juega River vs. Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura 2026

Días y horarios de los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2026

El cuadro ha quedado dividido en dos duelos de alto impacto que se disputarán en Buenos Aires y Córdoba:

River Plate vs. Rosario Central: el "Millonario", que viene de eliminar a Gimnasia en una noche con complicaciones de último momento, recibirá al "Canalla" en el Estadio Monumental . El encuentro está previsto para este sábado , con horario a confirmar.

el "Millonario", que viene de eliminar a Gimnasia en una noche con complicaciones de último momento, recibirá al "Canalla" en el . El encuentro está previsto para este , con horario a confirmar. Belgrano vs. Argentinos Juniors: el conjunto cordobés será anfitrión en Córdoba ante el "Bicho" de La Paternal. Este cruce se disputaría el domingo, también con horario a definirse en las próximas horas.

La expectativa ahora se centra en el comunicado de la organización del torneo para conocer el orden de los partidos y la terna arbitral de cada encuentro. Se espera que, debido a la relevancia de las instancias, ambos partidos cuenten con un importante despliegue de seguridad y transmisión televisiva para todo el país.