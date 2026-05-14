Por qué no juegó Gonzalo Montiel en River contra Gimnasia
El Chacho Coudet tuvo que realizar un cambio de último momento en el equipo para los cuartos de final del Torneo Apertura.
A pocos minutos del inicio del encuentro frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, River sufrió un contratiempo inesperado que obligó a realizar cambios de urgencia en la formación titular confirmada por Eduardo Coudet: la salida de Gonzalo Montiel.
El defensor campeón del mundo, quien estaba anunciado para salir desde el arranque en el lateral derecho, quedó descartado sorpresivamente debido a una dolencia física.
Según se informó, el defensor sufrió una contractura en el isquiotibial de su pierna izquierda mientras realizaba los trabajos de precalentamiento sobre el césped del Monumental.
Quién reemplazó a Gonzalo Montiel en River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
Ante la imposibilidad de contar con Montiel, el "Chacho" Coudet se vio obligado a mover piezas rápidamente: en su lugar ingresó Fabricio Bustos, quien tuvo la responsabilidad de cubrir la banda derecha en un duelo de eliminación directa.
Esta modificación se sumó al retraso del inicio del encuentro, reprogramado para las 21:45, sumando una dosis extra de tensión a una noche ya cargada de expectativas para el conjunto de Núñez.
Con esta baja, River perdió a uno de sus referentes en la defensa para un partido donde no había margen de error en la búsqueda del pase a las semifinales. Además, el joven Ulises Giménez se sumó al banco de suplentes y hasta ingresó en el segundo tiempo.
Finalmente, y pese a la salida de Monitel, el "Millonario" se impuso sin atenuantes ante el "Lobo" para avanzar a las semifinales del certamen. Otra de las alarmas que se encendieron fue la anticipada salida de Marcos Acuña, también con una molestia.
Restará conocer si Coudet podrá contar o no con sus laterales titulares de cara al encuentro del fin de semana ante Rosario Central en busca de la gran final del torneo.
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