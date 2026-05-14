Por qué no juegó Gonzalo Montiel en River contra Gimnasia

Esta modificación se sumó al retraso del inicio del encuentro, reprogramado para las 21:45, sumando una dosis extra de tensión a una noche ya cargada de expectativas para el conjunto de Núñez.

Con esta baja, River perdió a uno de sus referentes en la defensa para un partido donde no había margen de error en la búsqueda del pase a las semifinales. Además, el joven Ulises Giménez se sumó al banco de suplentes y hasta ingresó en el segundo tiempo.

Finalmente, y pese a la salida de Monitel, el "Millonario" se impuso sin atenuantes ante el "Lobo" para avanzar a las semifinales del certamen. Otra de las alarmas que se encendieron fue la anticipada salida de Marcos Acuña, también con una molestia.

Restará conocer si Coudet podrá contar o no con sus laterales titulares de cara al encuentro del fin de semana ante Rosario Central en busca de la gran final del torneo.