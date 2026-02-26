River vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos clubes a este encuentro

El Millonario acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura y cuatro partidos sin conocer la victoria. La racha negativa encendió alarmas y convirtió este encuentro en una oportunidad imprescindible para recuperar confianza.

Banfield llega en un momento anímico positivo. En su última presentación mostró su mejor versión del campeonato al imponerse 3-0 ante Newell's, con un doblete del juvenil Tiziano Perrotta. Ese triunfo lo posicionó octavo en la Zona B, con la misma cantidad de puntos que River pero con mejor diferencia de gol.

Además, no suele sentirse incómodo en el Monumental. Más allá de la caída 3-1 en su última visita, registra antecedentes favorables en los últimos años, incluidos empates y victorias que alimentan su confianza. Con la intención de aprovechar la inestabilidad del local y arruinar una despedida que promete ser emotiva, el conjunto del sur buscará repetir actuaciones destacadas en Núñez.

Será una noche especial, marcada por la despedida de un ciclo trascendental y por la urgencia de puntos. Entre la emoción y la presión competitiva, River y Banfield protagonizarán uno de los duelos más significativos de la jornada.