River vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Millonario se despide del director técnico más ganador de su historia en un contexto adverso y necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación.
La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 tiene un capítulo especial este jueves en el Estadio Monumental. River recibe a Banfield en el que es el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador en su segundo ciclo al frente del club. Una jornada atravesada por la emoción, pero también por la necesidad deportiva.
La derrota 1-0 frente a Vélez en el José Amalfitani fue el punto final para el Muñeco. Tras ese encuentro, el propio entrenador comunicó su decisión de cerrar su etapa en la institución mediante un mensaje difundido en las redes oficiales, donde confirmó que dirigiría por última vez ante el Taladro El contexto futbolístico no es el ideal: el equipo se encuentra fuera de los puestos de playoffs en la Zona B, ubicado en la décima posición con siete puntos, y marcha 20° en la Tabla Anual.
River vs. Banfield: minuto a minuto
