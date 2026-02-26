MinutoUno

River vs. Banfield, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El Millonario se despide del director técnico más ganador de su historia en un contexto adverso y necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación.

La séptima fecha del Torneo Apertura 2026 tiene un capítulo especial este jueves en el Estadio Monumental. River recibe a Banfield en el que es el último partido de Marcelo Gallardo como entrenador en su segundo ciclo al frente del club. Una jornada atravesada por la emoción, pero también por la necesidad deportiva.

La derrota 1-0 frente a Vélez en el José Amalfitani fue el punto final para el Muñeco. Tras ese encuentro, el propio entrenador comunicó su decisión de cerrar su etapa en la institución mediante un mensaje difundido en las redes oficiales, donde confirmó que dirigiría por última vez ante el Taladro El contexto futbolístico no es el ideal: el equipo se encuentra fuera de los puestos de playoffs en la Zona B, ubicado en la décima posición con siete puntos, y marcha 20° en la Tabla Anual.

Marcelo Gallardo despedida River.jpg
Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo.

River vs. Banfield: minuto a minuto

River vs. Banfield: resultado en vivo

COMENZÓ EL PARTIDO ENTRE RIVER Y BANFIELD

Cómo llegan ambos clubes a este encuentro

El Millonario acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura y cuatro partidos sin conocer la victoria. La racha negativa encendió alarmas y convirtió este encuentro en una oportunidad imprescindible para recuperar confianza.

river

Banfield llega en un momento anímico positivo. En su última presentación mostró su mejor versión del campeonato al imponerse 3-0 ante Newell's, con un doblete del juvenil Tiziano Perrotta. Ese triunfo lo posicionó octavo en la Zona B, con la misma cantidad de puntos que River pero con mejor diferencia de gol.

banfield

Además, no suele sentirse incómodo en el Monumental. Más allá de la caída 3-1 en su última visita, registra antecedentes favorables en los últimos años, incluidos empates y victorias que alimentan su confianza. Con la intención de aprovechar la inestabilidad del local y arruinar una despedida que promete ser emotiva, el conjunto del sur buscará repetir actuaciones destacadas en Núñez.

Será una noche especial, marcada por la despedida de un ciclo trascendental y por la urgencia de puntos. Entre la emoción y la presión competitiva, River y Banfield protagonizarán uno de los duelos más significativos de la jornada.

Formaciones del duelo

River vs. Banfield: otros datos

  • Hora: 19.15
  • Estadio: Monumental
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • TV: TNT Sports Premium
