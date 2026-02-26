Quiénes fueron los 10 jugadores de River más silbados en la despedida de Marcelo Gallardo

Entre los futbolistas más silbados en la previa al duelo con el Taladro, estuvieron Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Viña, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

monumental silbados

El canto de la hinchada en la previa al duelo con Banfield

El momento de mayor tensión se produjo cuando los altavoces anunciaban la alineación de Banfield. En ese preciso instante, el plantel de River hizo su ingreso al césped para los ejercicios de calentamiento y la tribuna no dudó en mostrarles su descontento: "Jugadores, la conch... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", cantaron a una sola voz los simpatizantes del conjunto local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2027151102450217411&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN A ESTO! Antes del comienzo del partido, los hinchas de River cantaron "JUGADORES..." pic.twitter.com/qln32Dg9o4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026