Quiénes fueron los 10 jugadores de River más silbados en la despedida de Marcelo Gallardo
La partida del director técnico más ganador del club desató la furia de la hinchada, que responsabiliza a varios futbolistas por el mal momento del club.
El Estadio Monumental es hoy el escenario de una jornada cargada de emociones encontradas. River se mide ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, en un encuentro que marca, por decisión propia del DT tomada durante la semana, el cierre definitivo del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente del equipo "Millonario".
A pesar del tinte nostálgico que supone la partida del ídolo, el presente deportivo de River empaña la ceremonia. El club de Núñez atraviesa una de sus peores rachas históricas, con estadísticas que alarman al mundo del fútbol: el equipo ha caído en 13 de sus últimos 20 partidos.
Para encontrar un registro similar de derrotas, hay que remontarse a 1911, subrayando la magnitud de la crisis de resultados actual.
La reacción de la hinchada: silbidos a varios jugadores
La gratitud hacia el "Muñeco" no fue suficiente para contener el malestar de la parcialidad local hacia el plantel. Durante la previa del encuentro, el clima de hostilidad se hizo sentir: mientras la pantalla gigante del estadio anunciaba la formación titular, el público reprobó con fuertes silbidos a varios futbolistas, evidenciando una fractura entre los hinchas y los protagonistas en el campo de juego.
Aunque la noche está dedicada a la despedida de Gallardo en su casa y ante su gente, la urgencia de revertir este presente futbolístico domina la atmósfera en Núñez.
Entre los futbolistas más silbados en la previa al duelo con el Taladro, estuvieron Lucas Martínez Quarta, Sebastián Driussi, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Viña, Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
El canto de la hinchada en la previa al duelo con Banfield
El momento de mayor tensión se produjo cuando los altavoces anunciaban la alineación de Banfield. En ese preciso instante, el plantel de River hizo su ingreso al césped para los ejercicios de calentamiento y la tribuna no dudó en mostrarles su descontento: "Jugadores, la conch... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie", cantaron a una sola voz los simpatizantes del conjunto local.
