Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Banfield

Banfield llega en un momento anímico positivo. En su última presentación mostró su mejor versión del campeonato al imponerse 3-0 ante Newell's, con un doblete del juvenil Tiziano Perrotta. Ese triunfo lo posicionó octavo en la Zona B, con la misma cantidad de puntos que River pero con mejor diferencia de gol. Además, no suele sentirse incómodo en el Monumental. Más allá de la caída 3-1 en su última visita, registra antecedentes favorables en los últimos años, incluidos empates y victorias que alimentan su confianza. Con la intención de aprovechar la inestabilidad del local y arruinar una despedida que promete ser emotiva, el conjunto del sur buscará repetir actuaciones destacadas en Núñez.