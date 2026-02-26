Los últimos 11 de Marcelo Gallardo en River para recibir a Banfield este jueves

La noche del Monumental estará marcada por la emoción y también por la necesidad de resultados. Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en el estadio de River cuando el equipo enfrente a Banfield por el Torneo Apertura 2026. En ese contexto especial, el entrenador rearmó la formación tras la derrota frente a Vélez y la seguidilla de lesiones que afectó al plantel.