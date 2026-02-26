Los últimos 11 de Marcelo Gallardo en River para recibir a Banfield este jueves
El Millonario se cruza al Taladro en la despedida de su entrenador y el equipo presenta modificaciones forzadas por lesiones, además de ajustes tácticos.
La noche del Monumental estará marcada por la emoción y también por la necesidad de resultados. Marcelo Gallardo dirigirá su último partido en el estadio de River cuando el equipo enfrente a Banfield por el Torneo Apertura 2026. En ese contexto especial, el entrenador rearmó la formación tras la derrota frente a Vélez y la seguidilla de lesiones que afectó al plantel.
De base, el equipo tendrá dos variantes obligadas. Franco Armani sufrió una nueva molestia en el tendón de Aquiles y dejará su lugar a Santiago Beltrán en el arco. Además, Juan Fernando Quintero quedó descartado por un desgarro, una ausencia sensible tanto por su liderazgo como por su peso en la generación de juego.
Ante la baja del colombiano, el esquema se modificó de manera significativa. Joaquín Freitas, juvenil que ingresó en Liniers y dejó buenas sensaciones, ocupa un lugar en el once inicial.
El propio "Muñeco" expresó días atrás su sentir al anunciar su salida: “Me invade la emoción y el dolor”. La frase sintetiza el clima que rodea a este encuentro, en el que intentará despedirse con una victoria para regalarle una última alegría a los hinchas. Más allá de las modificaciones forzadas, no se descartan variantes tácticas.
Así es el último 11 de Marcelo Gallardo en River esta noche
La probable formación incluiría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi y Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
En una jornada atravesada por la nostalgia y la presión competitiva, la entidad de Núñez buscará cerrar el ciclo con una imagen renovada y un resultado que amortigüe un presente adverso.
