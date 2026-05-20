River vs. Bragantino, por la Copa Sudamericana: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan River y Bragantino

La Banda lidera el Grupo H con 10 puntos y le saca cuatro de ventaja a sus perseguidores, por lo que un triunfo esta noche asegurará matemáticamente su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el Red Bull Bragantino llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa de Brasil ante Mirassol en los 16avos de final. En el Brasileirão marcha en la sexta posición y en la Sudamericana necesita sumar en Buenos Aires para no complicar sus chances de clasificar a la siguiente ronda, al menos en el segundo puesto.

Debido a la cercanía con la definición del campeonato local (se juega el domingo en el Mario Alberto Kempes), Eduardo Coudet no arriesgará a los habituales titulares. Además, el plantel arrastra varias bajas por el desgaste físico, como las de Gonzalo Montiel, Matías Viña, Aníbal Moreno y Sebastián Driussi. Ante este panorama, el "Chacho" armó una lista de convocados con apenas 20 futbolistas, incluyendo a los juveniles Jonathan Spiff y Valentín Lucero en su primera citación oficial. El once tendrá el regreso de Franco Armani en el arco y la presencia de Juan Fernando Quintero como eje del juego, acompañado por futbolistas con menos rodaje en las últimas semanas.

En el partido de la primera vuelta disputado en San Pablo, River se quedó con una victoria agónica por 1-0. Aquella noche estuvo marcada por la gran actuación del arquero Santiago Beltrán, quien atajó un penal, y el gol sobre la hora de Lucas Martínez Quarta para traerse los tres puntos hacia Argentina.