River vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" buscará reencontrarse con la victoria en el Monumental luego de la caída sufrida ante Huracán.
River y Estudiantes (RC) se miden este sábado, desde las 21.30, en el Monumental, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR.
El "Millonario" volverá a jugar después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 ante Sarmiento debido a la presencia de jugadores convocados a la Selección Argentina. Su último partido fue la derrota por 2-1 ante Huracán, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a los playoffs y en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos.
Además, River necesita una victoria para asentarse en los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027 a través de la Tabla Anual, donde se ubica en el décimo escalón, con 42 puntos.
Por su parte, el elenco cordobés llega tras caer por 2-1 frente a Racing en la fecha pasada, lo que agudizó su compleja situación en el campeonato. Con esa derrota, se encuentra en el último puesto de la Zona B, con seis puntos, producto de una victoria, tres empates y siete derrotas.
Formaciones de River vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura - Zona B
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Lautaro Pereyra; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
- Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: El Monumental.
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- VAR: Andrés Merlos.
- TV: ESPN Premium.
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