River vs. Estudiantes (RC), por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Millonario" volverá a jugar después de haber postergado su compromiso de la fecha 11 ante Sarmiento debido a la presencia de jugadores convocados a la Selección Argentina. Su último partido fue la derrota por 2-1 ante Huracán, resultado que lo dejó fuera de la zona de clasificación a los playoffs y en el noveno puesto de la Zona B, con 13 puntos.