El objetivo del primer contacto fue medir si la operación era viable. Por ahora no hay una oferta formal, y en River saben que la negociación no va a ser sencilla. Bounou, de 35 años, juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita y tiene contrato hasta 2028. Por eso, junio de 2027 aparece como la ventana más probable: el arquero entraría en el último año de su vínculo y el club saudí podría ser más flexible.