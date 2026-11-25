El arquero figura del Mundial 2022 que sueña con River y ya tuvo contactos para llegar en 2027
River habló con el entorno de Yassine Bounou, arquero de Marruecos y del Al-Hilal, que sueña con jugar en el club.
River dio un paso más en la planificación de su arco para 2027. Dirigentes del club tomaron contacto con el entorno de Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que fue figura en el Mundial de Qatar 2022 y que nunca escondió su fanatismo por el Millonario. Según pudo saber Infobae, su llegada en junio de 2027 es una posibilidad concreta.
El objetivo del primer contacto fue medir si la operación era viable. Por ahora no hay una oferta formal, y en River saben que la negociación no va a ser sencilla. Bounou, de 35 años, juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita y tiene contrato hasta 2028. Por eso, junio de 2027 aparece como la ventana más probable: el arquero entraría en el último año de su vínculo y el club saudí podría ser más flexible.
El periodista marroquí Amine Birouk contó en el programa Guardia Alta que River ya habló con el Al-Hilal para conocer su disposición a negociar. Según explicó, el club saudí hoy no tiene intención de venderlo, pero el arquero quiere ir a Buenos Aires y terminar su carrera en un club que ama.
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El fanatismo de Yassine Bounou por River
Desde que se hizo conocido en Qatar 2022, Bounou habló varias veces de su admiración por River y por Ariel Ortega. Cada vez que le preguntaron si jugaría en Núñez, respondió que sí. "Ojalá pueda estar bien preparado", dijo sobre la posibilidad de ponerse esa camiseta. En la temporada actual, con Simone Inzaghi como entrenador, lleva 14 partidos entre la liga saudí y la Champions de Asia, con 10 goles recibidos y 8 vallas invictas.
Por qué River busca arquero
El titular es Santiago Beltrán, que tiene contrato hasta diciembre de 2027 y es seguido por clubes de Europa como el Atlético de Madrid. River negocia una renovación, pero todavía no hay acuerdo. Además de Bounou, en la lista aparecen Juan Musso (Atlético de Madrid), Agustín Rossi (Flamengo) y Orlando Gill (Lille). Pero el marroquí es el que más ilusiona.
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