En otro, del 13 de diciembre de 2019, escribió "Gracias mi vida", con un corazón y una gallina. También solía retuitear cuentas ligadas al club que elogiaban el trabajo de Marcelo Gallardo. Como pasa en estos casos, el defensor borró los tuits cuando se viralizaron.

La final de la Copa Libertadores, la prioridad de Tomás Palacios

Por ahora, el central de 23 años está enfocado en Estudiantes, que va por la Copa Libertadores. La decisión será el sábado 28 de noviembre, a las 17 (horario de Brasília), en el Estadio Centenario de Montevideo, ante Palmeiras. Si gana, el Pincha levantará su quinta Libertadores: la conquistó en 1968, 1969, 1970 y 2009.