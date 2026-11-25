Los mensajes de Tomás Palacios que ilusionaron a los hinchas de River
River sigue al defensor central de Estudiantes, y los hinchas encontraron tuits de 2019 en los que el defensor mostraba su fanatismo por el club.
River ya piensa en la temporada 2027 y uno de los nombres que aparecen en la lista es Tomás Palacios, defensor central de Estudiantes de La Plata. Apenas se supo del interés, los hinchas revisaron su cuenta de X y encontraron viejos posteos en los que el jugador mostraba su amor por el Millonario.
Aunque sigue en carrera en el Torneo Clausura, la dirigencia del Millonario ya arma el plantel del año próximo para el ciclo de Leonardo Ponzio. La idea es sumar jugadores que le den un salto de calidad al equipo después de un 2026 sin títulos hasta ahora. Por ahora, la información llegó desde periodistas cercanos al club y no hay confirmación oficial de una oferta.
Palacios no es dueño de su pase en Estudiantes. El Pincha e Inter de Milán llegaron a un acuerdo por los servicios del jugador, que llegó a La Plata en condición de préstamo por un año con opción de compra, y la cesión vence el 31.12.2026. Cualquier negociación tendrá que pasar por el club italiano.
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Los tuits de Tomás Palacios a favor de River
Según trascendió, la mayoría de los mensajes los escribió entre 2019 y 2021, cuando tenía entre 16 y 18 años. En uno del 23 de octubre de 2019, citó un posteo oficial de River ("¡Esta es tu gente!") con seis emojis de corazones.
En otro, del 13 de diciembre de 2019, escribió "Gracias mi vida", con un corazón y una gallina. También solía retuitear cuentas ligadas al club que elogiaban el trabajo de Marcelo Gallardo. Como pasa en estos casos, el defensor borró los tuits cuando se viralizaron.
La final de la Copa Libertadores, la prioridad de Tomás Palacios
Por ahora, el central de 23 años está enfocado en Estudiantes, que va por la Copa Libertadores. La decisión será el sábado 28 de noviembre, a las 17 (horario de Brasília), en el Estadio Centenario de Montevideo, ante Palmeiras. Si gana, el Pincha levantará su quinta Libertadores: la conquistó en 1968, 1969, 1970 y 2009.
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