River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan River y Gimnasia

El Millonario estuvo muy cerca de quedar eliminado en varias oportunidades, pero logró sobrevivir gracias a la figura del arquero Santiago Beltrán y terminó avanzando por penales. Aquella clasificación dejó sensaciones encontradas. Por un lado, el alivio de seguir con vida en el campeonato. Por el otro, las dudas futbolísticas y el fuerte malestar de los hinchas, que durante largos pasajes del encuentro expresaron su enojo con el rendimiento del equipo.

El conjunto que comanda el Chacho estuvo dos veces abajo en el marcador y necesitó reaccionar constantemente para evitar la eliminación. Incluso San Lorenzo tuvo dos penales para quedarse con la serie, pero apareció Beltrán para sostener al equipo en momentos decisivos y transformarse en el gran héroe de la noche. Ahora, el desafío será sostener esa recuperación emocional y mejorar desde el juego frente a un rival que llega atravesando un presente totalmente opuesto.

El Lobo aparece como una de las grandes revelaciones del campeonato. El conjunto platense consiguió el pase a cuartos tras eliminar a Vélez como visitante gracias a un triunfo por 1-0 construido con mucho orden y efectividad. El gol convertido por Marcelo Torres desató la ilusión de los hinchas triperos, que sueñan con seguir avanzando en el torneo de la mano de Ariel Pereyra.

Desde la llegada del entrenador, disputó siete partidos y ganó absolutamente todos, una racha perfecta que alimentó la confianza de un plantel que parecía golpeado meses atrás.La transformación futbolística y anímica se convirtió en una de las historias más llamativas del campeonato. El equipo encontró solidez defensiva, intensidad y una identidad clara, características que le permitieron crecer rápidamente y convertirse en un rival incómodo para cualquiera.

El ganador de esta llave se meterá en semifinales, enfrentará al ganador de Rosario Central y Racing, y quedará a solo dos partidos del título. Por eso, tanto el local como el visitante afrontarán el encuentro como una verdadera final anticipada en un torneo que empieza a entrar en su tramo más caliente.