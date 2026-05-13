Cambio de último momento: a qué hora arranca River vs. Gimnasia

A pesar de las dudas, el grupo se siente fortalecido tras la dramática clasificación en octavos de final, donde sobrevivió a una noche límite.

El contexto del partido estará marcado por la tensión acumulada tras el duelo ante el "Ciclón". River estuvo al borde de la eliminación en varias oportunidades, pero logró avanzar en una definición cargada de dramatismo que dejó al equipo con la necesidad de demostrar una mejoría inmediata ante el "Lobo" platense.

Cómo ver en vivo River vs Gimnasia

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.