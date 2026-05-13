Cambio de último momento: a qué hora arranca River vs. Gimnasia
El partido en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 subrió un cambio de horario de último momento.
Con Rosario Central esperando entre los cuatro mejores tras eliminar a Racing, este miércoles, River se juega el pase a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol enfrentando a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de los cuartos de final.
El encuentro en el Estadio Monumental, inicialmente previsto para las 21:30, sufrió una leve modificación en su horario y comenzará finalmente a las 21:45. El cambio se debe a que el antecesor encuentro en Rosario tuvo alargue.
"Por cuestiones televisivas, el partido entre @RiverPlate y @gimnasiaoficial, por los #CuartosDeFinal del #TorneoMercadoLibre 2026 comenzará a las 21.45", informó la Liga Profesional de Fútbol en sus redes sociales.
El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet llega a este cruce de cuartos de final en una situación particular. El plantel todavía se muestra golpeado desde lo futbolístico, con un rendimiento que no termina de convencer a la exigente tribuna de Núñez.
A pesar de las dudas, el grupo se siente fortalecido tras la dramática clasificación en octavos de final, donde sobrevivió a una noche límite.
El contexto del partido estará marcado por la tensión acumulada tras el duelo ante el "Ciclón". River estuvo al borde de la eliminación en varias oportunidades, pero logró avanzar en una definición cargada de dramatismo que dejó al equipo con la necesidad de demostrar una mejoría inmediata ante el "Lobo" platense.
Cómo ver en vivo River vs Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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