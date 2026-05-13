Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Gimnasia por Internet
Se juega este miércoles un duelo clave entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata por un lugar en semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
El Estadio Monumental es escenario este miércoles de un duelo determinante para River, que buscará meterse entre los cuatro mejores del Torneo Apertura 2026 del Torneo Apertura 2026 cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final.
El partido se juega desde las 21:30 horas y representa una prueba de fuego para el ciclo de Chacho Coudet. El "Millonario" debe demostrar que el alivio de haber sobrevivido al clásico puede transformarse en una mejora sustancial de su juego para superar a un "Lobo" que llega con la intención de dar el golpe en territorio ajeno.
Puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
El equipo conducido por Eduardo "Chacho" Coudet llega a este compromiso de cuartos de final con la necesidad de disipar las dudas de un funcionamiento que todavía no convence, pero con el envión anímico que significó superar una instancia crítica.
El clima en Núñez estará marcado por lo sucedido en la fase previa. River viene de una clasificación agónica frente a San Lorenzo, en una serie donde estuvo varias veces con un pie fuera del certamen.
A pesar del éxito en los resultados, el rendimiento futbolístico despertó el malestar de los hinchas en el Monumental, quienes manifestaron su disconformidad durante gran parte del encuentro.
River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura: probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.
Cómo ver en vivo River vs Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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