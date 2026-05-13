Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Gimnasia por Internet

A pesar del éxito en los resultados, el rendimiento futbolístico despertó el malestar de los hinchas en el Monumental, quienes manifestaron su disconformidad durante gran parte del encuentro.

River vs. Gimnasia de La Plata, por el Torneo Apertura: probables formaciones

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Gimnasia y Esgrima (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Cómo ver en vivo River vs Gimnasia

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.