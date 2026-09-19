River vs. Huracán EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: goles minuto a minuto, formaciones, horario TV

River pierde ante Huracán y sufre dos bajas por lesión en el Monumental
El gol de Huracán y las lesiones en la primera mitad
- El golpe de la visita: A los 9 minutos del partido, el colombiano Óscar Cortés abrió el marcador para el elenco visitante a través de una excelente ejecución de tiro libre.
- Un inicio accidentado: El equipo conducido por Leonardo Ponzio sufrió la baja de dos jugadores de forma casi inmediata. Apenas a los 6', Thiago Almada debió abandonar el campo de juego por lesión para que ingrese Lucas Beltrán. Más tarde, a los 39', Tobías Andrada también fue sustituido por Mauro Arambarri al presentar dolencias físicas.
- Las chances del local: A pesar del marcador adverso y los drásticos cambios obligados, el local tuvo la gran oportunidad de igualar el encuentro con un peligroso remate de Sebastián Driussi, pero el arquero Hernán Galíndez se vistió de héroe con una atajada clave.
- De cara al complemento: El dueño de casa tendrá la dura tarea de reacomodar sus líneas en los próximos 45 minutos para intentar dar vuelta la historia y estirar su racha positiva en el torneo.
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