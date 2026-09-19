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River vs. Huracán EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: goles minuto a minuto, formaciones, horario TV

River vs. Huracán EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: goles minuto a minuto

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El equipo de Leonardo Ponzio recibe al Globo en el Monumental buscando su cuarto triunfo al hilo. River y Huracán prometen un gran duelo por el Clausura.

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En la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura, River recibe esta tarde a Huracán en el estadio Monumental. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio atraviesa un gran momento y buscará estirar su racha ganadora frente a un duro rival que llega en franca recuperación.

Las claves del duelo entre River y Huracán

  • El presente del Millonario: Tras las importantes victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, el equipo comandado por Leonardo Ponzio buscará su cuarto triunfo consecutivo repitiendo la misma formación titular, un hecho inédito en el club desde el año 2016.
  • La recuperación del Globo: El elenco conducido por Diego Martínez llega motivado tras vencer a Racing por 2 a 1, lo que le permitió cortar una racha negativa de cuatro encuentros sin alegrías. Como detalle de color, el equipo de Parque Patricios estrenará una nueva camiseta negra en homenaje a Jorge Newbery.
  • Horario y televisación: El esperado partido comenzará a las 19:00 y contará con la transmisión en vivo y en directo a través de la pantalla de ESPN Premium. El arbitraje principal estará a cargo de Facundo Tello.

River pierde ante Huracán y sufre dos bajas por lesión en el Monumental

El gol de Huracán y las lesiones en la primera mitad

  • El golpe de la visita: A los 9 minutos del partido, el colombiano Óscar Cortés abrió el marcador para el elenco visitante a través de una excelente ejecución de tiro libre.
  • Un inicio accidentado: El equipo conducido por Leonardo Ponzio sufrió la baja de dos jugadores de forma casi inmediata. Apenas a los 6', Thiago Almada debió abandonar el campo de juego por lesión para que ingrese Lucas Beltrán. Más tarde, a los 39', Tobías Andrada también fue sustituido por Mauro Arambarri al presentar dolencias físicas.
  • Las chances del local: A pesar del marcador adverso y los drásticos cambios obligados, el local tuvo la gran oportunidad de igualar el encuentro con un peligroso remate de Sebastián Driussi, pero el arquero Hernán Galíndez se vistió de héroe con una atajada clave.
  • De cara al complemento: El dueño de casa tendrá la dura tarea de reacomodar sus líneas en los próximos 45 minutos para intentar dar vuelta la historia y estirar su racha positiva en el torneo.

¡Gol de Huracán!

Cortés marca el 1 a 0 para el "Globo" en el estadio Monumental.

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