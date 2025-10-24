River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan River e Independiente Rivadavia a este duelo

El Millonario llega a esta instancia luego de superar a Racing en cuartos de final gracias al gol de Maximiliano Salas, en un duelo intenso que devolvió algo de confianza a un plantel golpeado. En el Torneo Clausura, ocupa el quinto lugar de la Zona B con 21 puntos, y viene de vencer 2-0 a Talleres, resultado que cortó una racha de seis derrotas en siete presentaciones.

En tanto, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, vive un presente irregular en el Clausura, pero sueña con hacer historia. El equipo mendocino llegó a semifinales tras eliminar a Tigre por 3-1, mostrando solidez ofensiva y un gran nivel colectivo. Sin embargo, en el campeonato local no gana desde agosto y suma dos caídas y cuatro empates consecutivos.

Aun así, la Lepra buscará dar el golpe en Córdoba y alcanzar la primera final nacional de su historia. En la Tabla Anual se encuentra a seis puntos de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, por lo que este torneo también representa una oportunidad única para acercarse al plano internacional.

Con realidades diferentes pero la misma ambición, ambos prometen un choque vibrante, con el condimento de una semifinal que puede definir el rumbo de ambos equipos en el cierre de la temporada.