EN VIVOSemifinal
River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Millonario se mide con la Lepra mendocina en el estadio Mario Alberto Kempes por un lugar en la gran definición, donde ya espera Argentinos Juniors.
EN VIVO
-
23:17
El partido se retrasa 15 minutos por los estragos de las intensas lluvias
-
22:57
Final del primer tiempo en el Kempes: River e Independiente Rivadavia igualan 0-0
-
22:53
A los 36' del PT, Gallardo realizó el primer cambio
-
22:39
El aliento del público millonario en Córdoba:
-
22:25
Resultado en vivo de River vs. Independiente Rivadavia
-
21:53
Cómo llegan River e Independiente Rivadavia a este duelo
-
21:52
Formaciones del encuentro
-
21:51
Datos de River vs. Independiente Rivadavia
Este viernes, a las 22:15, River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la segunda semifinal de la Copa Argentina 2025. El duelo tendrá como árbitro a Andrés Gariano. El ganador se enfrentará a Argentinos Juniors, que eliminó a Belgrano y aguarda rival en la final del certamen.
Para el conjunto de Marcelo Gallardo, el encuentro tiene un valor especial. Tras la eliminación de la Copa Libertadores en cuartos de final frente a Palmeiras, la Copa Argentina se convirtió en una meta prioritaria para cerrar el año con un título y asegurar un boleto directo a la próxima Libertadores. Además, el equipo necesita mantener su posición en la tabla anual, donde Boca podría superarlo si gana su partido pendiente.
River vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto
Dejá tu comentario