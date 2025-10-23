El video viral de Miguel Borja tatuando a Kevin Castaño antes de la semifinal de River
En la previa del duelo ante Independiente Rivadavia, se difundió un clip donde el delantero tatúa a su compañero. El video generó risas, críticas y polémica entre los hinchas.
Mientras River se concentra para el duelo clave ante Independiente Rivadavia en Córdoba, un video inesperado alteró la calma del vestuario. En las imágenes, publicadas por una cuenta de TikTok cercana a Kevin Castaño, se ve a Miguel Borja con guantes y máquina en mano tatuando una pequeña carita en la pierna izquierda de su compatriota, justo por encima de la rodilla.
La situación, que rápidamente se viralizó, muestra un clima de distensión entre ambos futbolistas, aunque no tardó en generar debate en redes sociales. El gesto del delantero colombiano, se interpretó de distintas maneras: algunos hinchas lo tomaron con humor, mientras que otros lo criticaron por considerar que no refleja la concentración que exige una semifinal de esta competencia dónde el Millonario busca seguir avanzando.
El episodio ocurre en un momento de alta expectativa para el equipo de Marcelo Gallardo, que buscará regresar a una final nacional luego de un período sin títulos. Tanto Borja como Castaño han sido cuestionados por su rendimiento, y el video reavivó los comentarios sobre su presente futbolístico.
No es la primera vez que Kevin Castaño gana notoriedad en redes. Semanas atrás se hizo viral una entrevista con el trader colombiano Jotah, donde contó que soñaba con jugar en River desde chico: “Yo siempre me levantaba con el escudo de River en el teléfono y decía: ‘Tengo que jugar en River Plate’”, expresó.
Mientras el plantel se enfoca en el duelo ante Independiente Rivadavia, el clip sigue sumando reproducciones y comentarios que mezclan el humor con la preocupación por el rendimiento del equipo en un momento decisivo de la temporada. El Millonario tiene la obligación de seguir avanzando en la competencia para poder ganarla y asegurarse su presencia en la próxima Copa Libertades,
