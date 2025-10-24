Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia

El Millonario llega a esta instancia luego de superar a Racing en cuartos de final gracias al gol de Maximiliano Salas, en un duelo intenso que devolvió algo de confianza a un plantel golpeado. En el Torneo Clausura, ocupa el quinto lugar de la Zona B con 21 puntos, y viene de vencer 2-0 a Talleres, resultado que cortó una racha de seis derrotas en siete presentaciones.