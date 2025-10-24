Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina 2025.
Por la segunda semifinal de la Copa Argentina 2025, River e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este viernes a las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El duelo tendrá como árbitro a Andrés Gariano. El ganador se enfrentará a Argentinos Juniors.
El Millonario llega a esta instancia luego de superar a Racing en cuartos de final gracias al gol de Maximiliano Salas, en un duelo intenso que devolvió algo de confianza a un plantel golpeado. En el Torneo Clausura, ocupa el quinto lugar de la Zona B con 21 puntos, y viene de vencer 2-0 a Talleres, resultado que cortó una racha de seis derrotas en siete presentaciones.
En tanto, Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, vive un presente irregular en el Clausura, pero sueña con hacer historia. El equipo mendocino llegó a semifinales tras eliminar a Tigre por 3-1, mostrando solidez ofensiva y un gran nivel colectivo. Sin embargo, en el campeonato local no gana desde agosto y suma dos caídas y cuatro empates consecutivos.
Con realidades diferentes pero la misma ambición, ambos prometen un choque vibrante, con el condimento de una semifinal que puede definir el rumbo de ambos equipos en el cierre de la temporada.
River vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
