Gallardo define su 11 ideal: la formación de River ante Independiente Rivadavia por la semifinal
El Millonario buscará el pase a la final con el regreso de Marcos Acuña y un esquema ofensivo que apuesta a la experiencia y al equilibrio en el mediocampo.
River se juega una parada decisiva este viernes desde las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. Con el objetivo de alcanzar la gran final ante Argentinos Juniors y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo apostará por su formación más competitiva, recuperando piezas clave y ajustando algunos nombres en el mediocampo.
El equipo mantendrá el esquema 4-3-1-2 que el “Muñeco” consolidó durante la temporada, priorizando la tenencia de la pelota y el juego entre líneas. En el arco, Franco Armani será nuevamente el encargado de custodiar la portería. La zaga central estará conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, quien finalmente fue habilitado para jugar tras superar la descompostura sufrida ante Talleres.
En los laterales, regresan los campeones del mundo: Gonzalo Montiel ocupará el sector derecho y Marcos Acuña volverá al costado izquierdo, reemplazando a Milton Casco luego de dejar atrás las molestias en la rodilla que lo marginaron del último partido.
El mediocampo, como suele ocurrir en los equipos de Gallardo, es el espacio donde se definen las principales variantes. Aunque Enzo Pérez ya recibió el alta médica, su presencia desde el inicio está en duda debido a la falta de ritmo. De no ser titular, Juan Carlos Portillo continuará en el eje del campo, acompañado por Kevin Castaño y Santiago Lencina, quienes vienen mostrando una buena conexión en los últimos encuentros.
Más adelantado, Juan Fernando Quintero volverá a ocupar el rol de enganche, buscando asociarse con los delanteros y manejar los tiempos del equipo. En el ataque, el "Muñeco" mantiene una incógnita. Sebastián Driussi, aunque figura importante en el plantel, no atraviesa su mejor momento desde el regreso tras su lesión y podría ceder su lugar a Facundo Colidio, quien fue determinante en el triunfo frente a Talleres. El que tiene su lugar asegurado es Maximiliano Salas, la carta más peligrosa del equipo en ofensiva.
El Millonario llega con confianza, pero también con la obligación de mostrar su mejor versión. Gallardo sabe que la Copa Argentina es su última oportunidad para cerrar el año con un título y garantizar un boleto a la Libertadores 2026. Con la experiencia de sus figuras y el regreso de jugadores clave, la "Banda" buscará imponer su jerarquía ante un Independiente Rivadavia que promete dar batalla en Córdoba.
La formación de River vs. Independiente Rivadavia, por la Copa Argentina
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
