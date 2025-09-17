MinutoUno

EN VIVOExpectativa máxima

River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: minuto a minuto y resultado en vivo

River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: minuto a minuto y resultado en vivo
River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: minuto a minuto y resultado en vivo
River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: minuto a minuto y resultado en vivo
MinutoUno
Deportes
River
Palmeiras

En un Monumental que se espera exultante, el "Millonario" recibe este jueves al "Verdao" en un partido de alto riesgo.

Compartí en redes:

EN VIVO

En el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River recibe este a Palmeiras con la premisa de lograr un buen resultado de cara a la esperada revancha en San Pablo.

El encuentro de alto riesgo se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, con arbitraje de Jesús Valenzuela y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.

La serie para el "Millonario" tiene un condimente especial ya que se define en el Allianz Parque de San Pablo, con el recuerdo fresco de las semifinales del 2021, donde el equipo de Gallardo estuvo cerca de igualar el global tras la derrota 0-3 de local.

El ganador de esta llave que se define en Brasil dentro de una semana se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.

Minuto a minuto de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Live Blog Post

Tempranero gol de Palmeiras

En la primera llegada, Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y puso el 1-0 para el conjunto brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968476360239657169&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Arrancó el partido en el Monumental

River y Palmeiras abren la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Live Blog Post

Impactante recibimiento para River

En un impresionante despliegue de los hinchas, los equipos ya se encuentran en el campo de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/1968472365550973017&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cómo llegan River y Palmeiras

El conjunto de Marcelo Gallardo llega a esta instancia invicto en el certamen continental pero tras sufrir en octavos de final donde eliminó por penales a Libertad de Paraguay con Franco Armani como figura.

La visita es nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. En medio de rumores de salida del portugués Abel Ferreira, el "Verdao" goleó 4-1 a Inter el pasado fin de semana por el Brasileirao.

Live Blog Post

Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Live Blog Post

Los datos de River vs. Palmeiras

  • Hora: 21.30.
  • TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
  • Estadio: Monumental.
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar