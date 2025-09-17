River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: minuto a minuto y resultado en vivo

Tempranero gol de Palmeiras
En la primera llegada, Gustavo Gómez cabeceó solo en el área y puso el 1-0 para el conjunto brasileño.
En el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, River recibe este a Palmeiras con la premisa de lograr un buen resultado de cara a la esperada revancha en San Pablo.
El encuentro de alto riesgo se juega en Estadio Monumental, desde las 21.30 horas de la Argentina, con arbitraje de Jesús Valenzuela y televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+.
La serie para el "Millonario" tiene un condimente especial ya que se define en el Allianz Parque de San Pablo, con el recuerdo fresco de las semifinales del 2021, donde el equipo de Gallardo estuvo cerca de igualar el global tras la derrota 0-3 de local.
El ganador de esta llave que se define en Brasil dentro de una semana se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito.
