Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Palmeiras
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025.
Este miércoles desde las 21:30, River recibirá a Palmeiras en el estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Quien se imponga en esta serie, se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito
El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes de La Plata por 2-1 en condición de visitante. En UNO presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.
Palmeiras llega con la moral por las nubes al cruce de cuartos de final, donde se metió tras eliminar abruptamente a Universitario (4-0 en el global). Con un triplete de Vitor Roque y un gol de Lucas Evangelista, el equipo de Abel Ferreira aplastó 4-1 a Internacional en el Brasileirão. Con esta victoria, el Verdão se mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.
Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras. El antecedente más reciente trae malos recuerdos a la gente de Núñez: a la derrota se sumó la polémica anulación de un gol de Montiel en Brasil. A pesar de que la Banda ganó 2-0 en la vuelta, la derrota 3-0 en la ida en el Monumental sentenció la serie, y el equipo de Gallardo se despidió del certamen.
River vs. Palmeiras: probables formaciones
- River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Cómo ver en vivo River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Telefe y Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
