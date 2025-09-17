Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Palmeiras

Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras. El antecedente más reciente trae malos recuerdos a la gente de Núñez: a la derrota se sumó la polémica anulación de un gol de Montiel en Brasil. A pesar de que la Banda ganó 2-0 en la vuelta, la derrota 3-0 en la ida en el Monumental sentenció la serie, y el equipo de Gallardo se despidió del certamen.