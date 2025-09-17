River, dormido en el Monumental: Gustavo Gómez puso el 1-0 de Palmeiras a los 5 minutos
El defensor paraguayo conectó un córner desde la derecha y puso en ventaja al Verdao en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Palmeiras golpeó rápido en el estadio Monumental y silenció a River en el inicio del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. A los 5 minutos, Gustavo Gómez ganó en el área tras un córner y abrió el marcador de cabeza ante un equipo de Marcelo Gallardo que entró desconcentrado.
La defensa millonaria quedó desacomodada y sin marca sobre el paraguayo, lo que facilitó la definición que adelantó al conjunto brasileño en la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas un golpe muy fuerte para un equipo que buscaba hacerse fuerte cómo local para luego intentar cerrar la serie en Brasil.
Cómo llegan River y Palmeiras a este cruce de cuartos de final de Copa Libertadores
El conjunto de Marcelo Gallardo llega a esta instancia invicto en el certamen continental pero tras sufrir en octavos de final donde eliminó por penales a Libertad de Paraguay con Franco Armani como figura. La visita es nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. En medio de rumores de salida del portugués Abel Ferreira, el "Verdao" goleó 4-1 a Inter el pasado fin de semana por el Brasileirao.
Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores
- River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
