River, dormido en el Monumental: Gustavo Gómez puso el 1-0 de Palmeiras a los 5 minutos

Cómo llegan River y Palmeiras a este cruce de cuartos de final de Copa Libertadores

El conjunto de Marcelo Gallardo llega a esta instancia invicto en el certamen continental pero tras sufrir en octavos de final donde eliminó por penales a Libertad de Paraguay con Franco Armani como figura. La visita es nada menos que el mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. En medio de rumores de salida del portugués Abel Ferreira, el "Verdao" goleó 4-1 a Inter el pasado fin de semana por el Brasileirao.