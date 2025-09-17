Monumental explotado: el tremendo recibimiento de River en la ida ante Palmeiras por Copa Libertadores
Con bengalas, banderas y un aliento ensordecedor, la hinchada del Millonario le puso color a la previa del cruce de cuartos de final frente al equipo brasilero.
River vivió una verdadera fiesta en el estadio Monumental antes del duelo de ida ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La hinchada desplegó un impresionante recibimiento con bengalas, banderas y muchos cantos que transformaron la previa en un espectáculo único teniendo en cuenta la importancia que tiene el encuentro de cara al futuro cercano.
La salida del equipo de Marcelo Gallardo estuvo acompañada por un show de bengalas, papelitos y un canto incesante que bajó de las tribunas, consolidando una de las postales más fuertes de esta edición del certamen continental que empieza a llegar a su fin y se acerca a los partidos más importantes y con mayor presión.
El duelo ante Palmeiras es uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Copa Libertadores. River busca hacerse fuerte de local para encaminar la serie frente a un rival que ya lo enfrentó en instancias decisivas y que llega con aspiraciones de volver a consagrarse.
Formaciones de River vs Palmeiras por Copa Libertadores
- River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
- Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
