Monumental explotado: el tremendo recibimiento de River en la ida ante Palmeiras por Copa Libertadores

River vivió una verdadera fiesta en el estadio Monumental antes del duelo de ida ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La hinchada desplegó un impresionante recibimiento con bengalas, banderas y muchos cantos que transformaron la previa en un espectáculo único teniendo en cuenta la importancia que tiene el encuentro de cara al futuro cercano.