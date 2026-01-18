River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Peñarol y River a este amistoso

El "Millonario", reforzado con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, viene de una victoria sin demasiadas luces ante Millonarios, con el tanto de penal de Gonzalo Montiel. El conjunto argentino mereció el triunfo aunque no le sobró nada ante un rival menor.

El conjunto de Marcelo Gallardo se prepara para una temporada que lo tiene fuera de la Copa Libertadores, pero con la expectativa de volver a pelear en el plano local. Mientras permanece atento al mercado de pases, se prepara para este segundo encuentro amistoso en Uruguay.

En frente espera un clásico sudamericano. El "Manya" encara este amistoso a dos días del inicio de la temporada oficial, ya que el lunes enfrentará a Racing de Montevideo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Sin embargo, Diego Aguirre pone todos los titulares ante River, para luego usar un mix en el duelo frente al equipo que es gerenciado por Fernando Cavenaghi.