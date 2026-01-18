MinutoUno

River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El "Millonario" encaró este sábado su segundo partido amistoso, nada menos que ante un gigante sudamericano. Desde punto de penal, los de Gallardo vencieron.

En el marco de la pretemporada con la mira puesta en el inicio del Torneo Apertura 2026, River venció este sábado a Peñarol en instancia de penales (4-2) en un partido amistoso, que finalizó 0-0 en tiempo reglamentario, correspondiente a la Serie Río de La Plata en Uruguay.

El encuentro se jugó desde las 22.15 horas de la Argentina en el Campus Maldonado, Uruguay, y dejó muchas dudas respecto al rendimiento del Millonario.

Amistoso Peñarol vs. River: minuto a minuto

River venció a Peñarol por penales (4-2) con definición de Subiabre

River vs. Peñarol: a penales

Arrancó el ST: Salas ingresó por Driussi en River

River y Peñarol van al entretiempo con el marcador en cero

Peñarol se acerca y River resiste

Resultado en vivo

Cómo llegan Peñarol y River a este amistoso

El "Millonario", reforzado con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, viene de una victoria sin demasiadas luces ante Millonarios, con el tanto de penal de Gonzalo Montiel. El conjunto argentino mereció el triunfo aunque no le sobró nada ante un rival menor.

El conjunto de Marcelo Gallardo se prepara para una temporada que lo tiene fuera de la Copa Libertadores, pero con la expectativa de volver a pelear en el plano local. Mientras permanece atento al mercado de pases, se prepara para este segundo encuentro amistoso en Uruguay.

En frente espera un clásico sudamericano. El "Manya" encara este amistoso a dos días del inicio de la temporada oficial, ya que el lunes enfrentará a Racing de Montevideo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Sin embargo, Diego Aguirre pone todos los titulares ante River, para luego usar un mix en el duelo frente al equipo que es gerenciado por Fernando Cavenaghi.

river (2)
Formaciones de Peñarol vs. River

Datos de Peñarol vs. River

  • Hora: 22.15
  • TV: Disney+
  • Estadio: Campus Maldonado, Uruguay
