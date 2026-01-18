River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

EN VIVO
-
00:18
River venció a Peñarol por penales (4-2) con definición de Subiabre
-
00:14
River vs. Peñarol: a penales
-
17 de enero | 23:22
Arrancó el ST: Salas ingresó por Driussi en River
-
17 de enero | 23:02
River y Peñarol van al entretiempo con el marcador en cero
-
17 de enero | 22:24
Peñarol se acerca y River resiste
-
17 de enero | 22:21
Resultado en vivo
-
17 de enero | 22:10
Cómo llegan Peñarol y River a este amistoso
-
17 de enero | 22:09
Formaciones de Peñarol vs. River
-
17 de enero | 22:09
Datos de Peñarol vs. River
En el marco de la pretemporada con la mira puesta en el inicio del Torneo Apertura 2026, River venció este sábado a Peñarol en instancia de penales (4-2) en un partido amistoso, que finalizó 0-0 en tiempo reglamentario, correspondiente a la Serie Río de La Plata en Uruguay.
El encuentro se jugó desde las 22.15 horas de la Argentina en el Campus Maldonado, Uruguay, y dejó muchas dudas respecto al rendimiento del Millonario.
Amistoso Peñarol vs. River: minuto a minuto
