Neuquén: desapareció la hermana de Marcos 'Huevo' Acuña y la buscan desesperadamente
Fabiana Edith Muñoz, hermana del jugador campeón del mundo, desapareció el viernes en Zapala y desde entonces se montó un intenso operativo para dar con ella.
Marcos “Huevo” Acuña y su familia están pasando por unos de sus peores momentos: la hermana del jugador de River está desaparecida desde el viernes último y la policía del Neuquén la busca a través de un intenso rastrillaje.
Se trata de Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista campeón del mundo y vecina de Zapala, en el centro neuquino, de quien desde las últimas horas se desconoce su paradero. "Mi hija sufre de esquizofrenia, se perdió y no la encontramos por ningún lado", reveló Sara, su madre, a medios locales.
En casos de personas que padecen esquizofrenia, el tiempo transcurrido desde su desaparición es un factor determinante, ya que pueden presentarse cuadros de desorientación severa, lo que dificulta que la persona pueda regresar por sus propios medios al hogar, exponiéndose a serios peligros.
En ese marco, la Policía del Neuquén emitió un pedido de paradero de la mujer de 42 años, quien requiere cuidados especiales y fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina Casa 26, de la localidad de Zapala.
La descripción física difundida por las autoridades indica que Fabiana es de tez trigueña, tiene cabellos castaños, ojos oscuros y es de contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía un gorrito negro, una campera rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas.
En la investigación interviene la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer, y cualquier dato sobre su ubicación debe reportarse a la comisaría más cercana o al número de emergencias 101.
