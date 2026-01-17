Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. Peñarol
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. Peñarol por la Serie Río de la Plata en Uruguay.
En el marco de la pretemporada con la mira puesta en el inicio del Torneo Apertura 2026, River enfrenta este sábado a Peñarol en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata en Uruguay.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de la Argentina en el Campus Maldonado, Uruguay, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El "Millonario", reforzado con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, viene de una victoria sin demasiadas luces ante Millonarios, con el tanto de penal de Gonzalo Montiel. El conjunto argentino mereció el triunfo aunque no le sobró nada ante un rival menor.
El conjunto de Marcelo Gallardo se prepara para una temporada que lo tiene fuera de la Copa Libertadores, pero con la expectativa de volver a pelear en el plano local. Mientras permanece atento al mercado de pases, se prepara para este segundo encuentro amistoso en Uruguay.
Formaciones de River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo.
Cómo ver en vivo River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata
La televisación en vivo del partido estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+.
