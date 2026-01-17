Ni Pack Fútbol ni pelota libre: quién transmite en vivo River vs. Peñarol
La novedad del partido amistoso es que no es transmitido ni por ESPN Premium ni por TNT Sports. Cómo ver River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata.
En el marco de la pretemporada con la mira puesta en el inicio del Torneo Apertura 2026, River enfrenta este sábado a Peñarol en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata en Uruguay.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de la Argentina en el Campus Maldonado, Uruguay. La novedad es que no es transmitido ni por ESPN Premium ni por TNT Sports, sino que se ve en vivo por la plataforma de streaming Disney+.
El "Millonario", reforzado con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, viene de una victoria sin demasiadas luces ante Millonarios, con el tanto de penal de Gonzalo Montiel. El conjunto argentino mereció el triunfo aunque no le sobró nada ante un rival menor.
El conjunto de Marcelo Gallardo se prepara para una temporada que lo tiene fuera de la Copa Libertadores, pero con la expectativa de volver a pelear en el plano local. Mientras permanece atento al mercado de pases, se prepara para este segundo encuentro amistoso en Uruguay.
En frente espera un clásico sudamericano. El "Manya" encara este amistoso a dos días del inicio de la temporada oficial, ya que el lunes enfrentará a Racing de Montevideo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Sin embargo, Diego Aguirre pone todos los titulares ante River, para luego usar un mix en el duelo frente al equipo que es gerenciado por Fernando Cavenaghi.
Formaciones de River vs. Peñarol por la Serie Río de La Plata
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.
Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo.
Cómo ver en vivo River vs. Peñarol
Tal como pasó con el partido contra Millonarios, la televisación estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+.
