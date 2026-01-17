Ni Pack Fútbol ni pelota libre: quién transmite en vivo River vs. Peñarol

En frente espera un clásico sudamericano. El "Manya" encara este amistoso a dos días del inicio de la temporada oficial, ya que el lunes enfrentará a Racing de Montevideo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Sin embargo, Diego Aguirre pone todos los titulares ante River, para luego usar un mix en el duelo frente al equipo que es gerenciado por Fernando Cavenaghi.