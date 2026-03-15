River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan River y Sarmiento

El Millonario inició la etapa del Chacho con un triunfo por 2-1 frente al Globo en Parque Patricios, en un partido que tuvo varias polémicas. En ese encuentro se vio un equipo con mayor orden defensivo y momentos de larga posesión de la pelota.

Pese a las sensaciones positivas, el propio entrenador aclaró que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del equipo. De todos modos, la victoria le permitió a River ubicarse quinto en la Zona B con 14 puntos. Para el encuentro ante Sarmiento, el DT no podrá contar con Facundo Colidio, quien fue expulsado en el segundo tiempo del partido ante el Globo tras un fuerte encontronazo con Lucas Carrizo.

El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de Sebastián Driussi. El delantero dejó la cancha en el entretiempo ante Huracán por una sobrecarga en el pubis y arrastra una pubalgia desde hace varias semanas. En caso de no llegar en condiciones, Joaquín Freitas podría ocupar su lugar en el ataque.

Otra de las incógnitas pasa por el mediapunta. En el Ducó fue titular Kendry Páez, aunque no se descarta que Juan Fernando Quintero pueda meterse en el once inicial. El colombiano ingresó en ese encuentro para ejecutar el primer penal del equipo, pero falló su remate.

Sarmiento, por su parte, llega en un buen momento luego de sumar cuatro de los últimos seis puntos. El conjunto de Junín venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató 0-0 frente a Racing, ambos partidos disputados en condición de local. Con 10 unidades, el equipo dirigido por Facundo Sava se ubica en el puesto 12 de la Zona B y una victoria en el Monumental podría acercarlo a los puestos de clasificación. Además, el Verde buscará repetir el recuerdo reciente de octubre del año pasado, cuando consiguió un histórico triunfo por 1-0 en Núñez con un gol de Iván Morales tras un error de Franco Armani.