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River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Este domingo en el Monumental, el "Millonario" recibe al "Verde" por la decimoprimera jornada del certamen.

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River recibe este domingo a Sarmiento desde las 19.45 en el Estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet intentará sumar otro triunfo tras su debut con victoria ante Huracán, mientras que el conjunto de Junín busca seguir sumando para alejarse del fondo.

Se trata del primer compromiso de local para el "Chacho" desde su llegada al banco de suplentes del "Millonario". La televisación está a cargo de ESPN Premium.

Minuto a minuto de River vs. Sarmiento

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Impactante recibimiento en el Monumental

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Cómo llegan River y Sarmiento

El Millonario inició la etapa del Chacho con un triunfo por 2-1 frente al Globo en Parque Patricios, en un partido que tuvo varias polémicas. En ese encuentro se vio un equipo con mayor orden defensivo y momentos de larga posesión de la pelota.

Pese a las sensaciones positivas, el propio entrenador aclaró que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el funcionamiento del equipo. De todos modos, la victoria le permitió a River ubicarse quinto en la Zona B con 14 puntos. Para el encuentro ante Sarmiento, el DT no podrá contar con Facundo Colidio, quien fue expulsado en el segundo tiempo del partido ante el Globo tras un fuerte encontronazo con Lucas Carrizo.

El cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución de Sebastián Driussi. El delantero dejó la cancha en el entretiempo ante Huracán por una sobrecarga en el pubis y arrastra una pubalgia desde hace varias semanas. En caso de no llegar en condiciones, Joaquín Freitas podría ocupar su lugar en el ataque.

Otra de las incógnitas pasa por el mediapunta. En el Ducó fue titular Kendry Páez, aunque no se descarta que Juan Fernando Quintero pueda meterse en el once inicial. El colombiano ingresó en ese encuentro para ejecutar el primer penal del equipo, pero falló su remate.

Sarmiento, por su parte, llega en un buen momento luego de sumar cuatro de los últimos seis puntos. El conjunto de Junín venció 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató 0-0 frente a Racing, ambos partidos disputados en condición de local. Con 10 unidades, el equipo dirigido por Facundo Sava se ubica en el puesto 12 de la Zona B y una victoria en el Monumental podría acercarlo a los puestos de clasificación. Además, el Verde buscará repetir el recuerdo reciente de octubre del año pasado, cuando consiguió un histórico triunfo por 1-0 en Núñez con un gol de Iván Morales tras un error de Franco Armani.

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Formaciones del encuentro entre River y Sarmiento

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
  • Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

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Los datos de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

  • Hora: 19.45
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: Monumental.

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