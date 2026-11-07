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Rosario Central le ganó 2-0 a Estudiantes (RC) pero no le alcanzó para quedarse con el título

Rosario Central se ilusiona con la Tabla Anual.

Rosario Central se ilusiona con la Tabla Anual.
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Estudiantes de Rio Cuarto

El "Canalla" terminó con 10 hombres pero se impuso 2-0 ante el conjunto ya descendido, pero el gol agónico de Boca lo dejó sin el título.

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Rosario Central venció 2-0 este sábado a Estudiantes (RC) en el Gigante de Arroyito, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura, y estuvo cerca de quedarse con la Tabla Anual 2026 que finalmente se llevó Boca de forma agónica.

Julián Fernández y Coronel marcaron los tantos del "Canalla", que terminó con 10 por la expulsión de Gastón Ávila. El conjunto rosarino, clasificado a los playoffs, finalizó segundo en la Tabla Anual y jugará la próxima Copa Libertadores.

Minuto a minuto de Rosario Central vs. Estudiantes (RC)

Ganó Rosario Central y espera por lo que pase en la Bombonera

El "Canalla" se impuso 2-0.

Gol de Rosario Central, que gana 2-0 con 10 y por ahora se queda con la Anual

Coronel pone el 2-0 a falta de 4 minutos para el final y ahora toda la atención está en lo que pase en la Bombonera.

Malas noticias para Rosario Central: expulsado Gastón Ávila

Julián Fernández pone el 1-0

Rosario Central ahora queda primero de la Tabla Anual.

Cómo llegan Rosario Central y Estudiantes (RC)

El "Canalla" llega con un objetivo claro: quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, una pelea que comparte con Boca y Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, mientras que Rosario Central suma 59 unidades.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará una victoria ante su gente para alcanzar la cima y esperar que ni el "Xeneize" ni el elenco de La Paternal consigan una victoria. Esto le permitirá consagrarse campeón de la Liga.

Además de estar clasificado a los octavos de final del torneo, atraviesa un gran presente futbolístico: viene de conseguir un agónico triunfo por 2-1 frente a Sarmiento, en Junín, acumula cuatro victorias consecutivas y lidera la Zona B con 31 puntos, junto a Argentinos.

Por su parte, el conjunto cordobés se ubica último en la Zona B, con apenas 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y diez derrotas. En su última presentación cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata, en condición de local, y ya se encuentra descendido a la Primera Nacional junto con Aldosivi.

Formaciones de Rosario Central vs. Estudiantes (RC) por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
  • Estudiantes (RC): Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Francisco Romero, Siro Rosané, Agustín Quiroga, Tomás González; Mauro Valiente, Yeison Moreno. DT: Rubén Forestello.

Horario y televisación

  • Hora: 17:30.

  • Estadio: Gigante de Arroyito.

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.

  • VAR: Héctor Paletta.

  • TV: ESPN 2.

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