Rosario Central le ganó 2-0 a Estudiantes (RC) pero no le alcanzó para quedarse con el título

Cómo llegan Rosario Central y Estudiantes (RC)

El "Canalla" llega con un objetivo claro: quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual, una pelea que comparte con Boca y Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, mientras que Rosario Central suma 59 unidades.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará una victoria ante su gente para alcanzar la cima y esperar que ni el "Xeneize" ni el elenco de La Paternal consigan una victoria. Esto le permitirá consagrarse campeón de la Liga.

Además de estar clasificado a los octavos de final del torneo, atraviesa un gran presente futbolístico: viene de conseguir un agónico triunfo por 2-1 frente a Sarmiento, en Junín, acumula cuatro victorias consecutivas y lidera la Zona B con 31 puntos, junto a Argentinos.

Por su parte, el conjunto cordobés se ubica último en la Zona B, con apenas 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y diez derrotas. En su última presentación cayó 2-1 ante Gimnasia de La Plata, en condición de local, y ya se encuentra descendido a la Primera Nacional junto con Aldosivi.