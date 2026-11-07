Rosario Central le ganó 2-0 a Estudiantes (RC) pero no le alcanzó para quedarse con el título

Ganó Rosario Central y espera por lo que pase en la Bombonera
El "Canalla" se impuso 2-0.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Canalla" terminó con 10 hombres pero se impuso 2-0 ante el conjunto ya descendido, pero el gol agónico de Boca lo dejó sin el título.
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Rosario Central venció 2-0 este sábado a Estudiantes (RC) en el Gigante de Arroyito, por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura, y estuvo cerca de quedarse con la Tabla Anual 2026 que finalmente se llevó Boca de forma agónica.
Julián Fernández y Coronel marcaron los tantos del "Canalla", que terminó con 10 por la expulsión de Gastón Ávila. El conjunto rosarino, clasificado a los playoffs, finalizó segundo en la Tabla Anual y jugará la próxima Copa Libertadores.
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