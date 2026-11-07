Patada brutal y roja: Gastón Ávila dejó a Rosario Central con diez ante Estudiantes de Río Cuarto
El defensor protagonizó una fuerte infracción contra el arquero Gualtieri y, tras la intervención del VAR, el árbitro decidió expulsarlo a los 25 minutos del segundo tiempo.
Rosario Central sufrió una complicación inesperada en su partido frente a Estudiantes de Río Cuarto. Cuando ganaba 1-0 y buscaba sostener la ventaja, Gastón Ávila protagonizó una violenta acción que terminó con su expulsión y dejó al Canalla con un futbolista menos.
La jugada generó preocupación por la dureza del impacto. El defensor fue con los tapones hacia adelante e impactó de lleno contra el arquero Gualtieri, en una acción que rápidamente quedó bajo la lupa del equipo arbitral.
Intervino el VAR
En primera instancia, la infracción fue revisada mediante la tecnología y, luego de analizar las imágenes, el árbitro determinó que correspondía mostrarle la tarjeta roja directa al futbolista de Rosario Central.
La expulsión se produjo a los 25 minutos del segundo tiempo y modificó las condiciones de un encuentro que hasta ese momento tenía al Canalla arriba en el marcador por 1-0.
De esta manera, el equipo rosarino debió afrontar el tramo final del partido en inferioridad numérica, con la obligación de redoblar esfuerzos para defender la ventaja ante Estudiantes de Río Cuarto.
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