"Somos bicampeones": el grito de Rosario Central que súbitamente se transformó en desazón

El delantero ecuatoriano aprovechó un insólito rebote que dio el arquero rival Matías Borgogno para mandar la pelota al fondo de la red y así darle el título a Boca, que finalizó la tabla anual con 63 puntos, uno más que Rosario Central.

Y los festejos rosarinos cuando creían haber obtenido el bicampeonato, cuando el rumor se transformó en verdad inapelable, se convirtió primero en incredulidad, luego en una amarga desazón que dejó a todo el mundo atónito: en el último minuto la gloria se les escurría de las manos...

La televisión mostraba el desconcierto generalizado y encarnado en figuras como Ángel Di María, que en un palco (que acarrea un molestia física desde el partido ante Sarmiento de Junín) se agarraba la cabeza de impotencia y amargura.