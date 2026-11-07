Así fue la definición de la Tabla Anual entre Boca, Argentinos y Rosario Central: minuto a minuto

Boca es campeón de la Tabla Anual 2026
Boca lo ganó sobre la hora y suma un nuevo título. Seguí leyendo.
EN VIVOTorneo Clausura
El Torneo Clausura tuvo este sábado su última fecha, con tres equipos pujando por quedarse con el título de la Tabla Anual.
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La Liga Profesional 2026 llegó a su capítulo final con una definición al rojo vivo. Tras el triunfazo ante River en el Superclásico, Boca Juniors se quedó en la última fecha del Torneo Clausura con el título de la tabla anual, aunque la lucha fue apasionante y mano a mano con Argentinos Juniors y Rosario Central.
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