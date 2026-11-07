Así fue la definición de la Tabla Anual entre Boca, Argentinos y Rosario Central: minuto a minuto

Cómo llegan Boca, Argentinos y Rosario Central

El fin de semana decisivo tiene al Xeneize en la cima gracias a la diferencia de gol:

Boca Juniors: 60 puntos (+22 de diferencia de gol).

Argentinos Juniors: 60 puntos (+12 de diferencia de gol).

Rosario Central: 59 puntos (+16 de diferencia de gol).

Dado que el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos es la diferencia de gol, el equipo azul y oro corre con una importante ventaja matemática de cara a los 90 minutos finales.