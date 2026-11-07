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Así fue la definición de la Tabla Anual entre Boca, Argentinos y Rosario Central: minuto a minuto

El Trofeo de la Tabla Anual.

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El Torneo Clausura tuvo este sábado su última fecha, con tres equipos pujando por quedarse con el título de la Tabla Anual.

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EN VIVO

La Liga Profesional 2026 llegó a su capítulo final con una definición al rojo vivo. Tras el triunfazo ante River en el Superclásico, Boca Juniors se quedó en la última fecha del Torneo Clausura con el título de la tabla anual, aunque la lucha fue apasionante y mano a mano con Argentinos Juniors y Rosario Central.

Minuto a minuto de la definición de la Tabla Anual

Boca es campeón de la Tabla Anual 2026

Boca lo ganó sobre la hora y suma un nuevo título. Seguí leyendo.

Gol de Boca sobre la hora y cambia todo

Valencia pone el 1-0 en tiempo de descuento y ahora Boca se queda con la Tabla Anual.

Gol de Rosario Central, que gana 2-0 con 10 y por ahora se queda con la Anual

Coronel pone el 2-0 a falta de 4 minutos para el final y ahora toda la atención está en lo que pase en la Bombonera.

Malas noticias para Rosario Central: expulsado Gastón Ávila

Final del primer tiempo en todos los partidos: cómo queda la Anual por ahora

  • Rosario Central gana 1-0 y por ahora es campeón de la Tabla Anual
  • Boca iguala 0-0 con Defensa y Justicia y por ahora queda segundo
  • Argentinos Juniors pierde 0-2 con Huracán y cae al tercer lugar

Hay gol de Rosario Central, que se pone arriba en la Tabla Anual

El "Canalla" le gana a Estudiantes y se ilusiona porque queda puntero.

Barticciotto pone el 2-0 de Huracán que deja a Argentinos casi afuera

El "Globo" se impone 2-0 ante un "Bicho" que juega con 10.

Hay gol de Boca pero anulado por offside

Merentiel definía de forma espectacular, pero estaba adelantado.

Argentinos se queda con 10 y sigue complicado

El "Bicho" pierde y encima Franco Paredes vio la roja. Seguí leyendo.

Así está la definición en media hora de partido

  • Boca iguala 0-0 y por ahora es campeón
  • Argentinos pierde con Huracán y no le alcanza
  • Rosario Central iguala 0-0 con Estudiantes (RC) y tampoco le alcanza

Todo listo en los tres estadios para la coronación

Hay gol de Huracán ante Argentinos, y por ahora Boca es campeón

El "Globo" se impone 1-0 ante el "Bicho".

Ya se juegan los tres partidos en simultáneo

Los partidos iniciaron casi al mismo tiempo.

Boca, listo para la fecha final en busca del título de la Tabla Anual

Tabla Anual en vivo

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Qué necesita Boca para ser campeón

  • Boca será campeón si gana y Argentinos no le descuenta 11 goles al derrotar a Huracán.
  • Boca será campeón si empata y no gana Argentinos Juniors ni Rosario Central.
  • Boca será campeón si pierde, pierde también Argentinos y no gana Rosario Central.

Qué necesita Argentinos Juniors para ser campeón

  • Argentinos será campeón si al ganarle a Huracán le descuenta 11 goles a Boca respecto de su resultado si le gana a Defensa y Justicia.
  • Argentinos será campeón si gana y Boca empata o pierde con Defensa y Justicia.
  • Argentinos será campeón si empata, Boca pierde con Defensa y Justicia y Rosario Central no le gana a Estudiantes de Río Cuarto.
  • Argentinos será campeón si pierde, Boca pierde por diez goles de diferencia con Defensa y Justicia y Rosario Central no le gana a Estudiantes de Río Cuarto.

Qué necesita Rosario Central para ser campeón

  • Rosario Central será campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y no ganan ni Boca ni Argentinos Juniors.
  • Rosario Central será campeón si empata, Boca pierde por seis goles con Defensa y Justicia y pierde Argentinos Juniors con Huracán, sin importar el resultado.

Cómo llegan Boca, Argentinos y Rosario Central

El fin de semana decisivo tiene al Xeneize en la cima gracias a la diferencia de gol:

  • Boca Juniors: 60 puntos (+22 de diferencia de gol).

  • Argentinos Juniors: 60 puntos (+12 de diferencia de gol).

  • Rosario Central: 59 puntos (+16 de diferencia de gol).

Dado que el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos es la diferencia de gol, el equipo azul y oro corre con una importante ventaja matemática de cara a los 90 minutos finales.

Horario de cada partido

Para garantizar la transparencia, la Liga Profesional programó las presentaciones de los tres aspirantes a la corona en simultáneo para este sábado 7 de noviembre a las 17:30:

  • Boca vs. Defensa y Justicia: El Xeneize definirá la historia en La Bombonera frente al Halcón de Varela, que llega obligado a sumar para asegurar su plaza en la Copa Sudamericana.

  • Argentinos Juniors vs. Huracán: El Bicho se jugará el título en el Estadio Diego Armando Maradona contra un Globo urgido de un triunfo para meterse en los playoffs.

  • Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: El Canalla buscará el triunfo y la épica en un Gigante de Arroyito repleto frente al ya descendido conjunto cordobés.

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