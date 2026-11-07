Boca le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia y es campeón de la Tabla Anual 2026

Cómo llegan Boca y Defensa y Justicia

El "Xeneize" llega envalentonado tras vencer a River en el Superclásico y buscará quedarse con la victoria en su casa para consagrarse campeón de la Tabla Anual. Hasta el momento, lidera las posiciones con 60 unidades junto a Argentinos Juniors, aunque tiene mejor diferencia de gol. En el tercer escalón llega Rosario Central, con 59 puntos.

En cuanto a su zona, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena se ubica segundo, con 30 puntos, y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.

Por su parte, Defensa y Justicia también atraviesa una buena campaña y llega con la clasificación a los playoffs asegurada. El "Halcón" ocupa el cuarto puesto, con 28 puntos, y viene de igualar 1-1 frente a Independiente en Florencio Varela. De esta manera, buscará dar el golpe para cerrar la fase regular con una victoria y mejorar su ubicación en la tabla.