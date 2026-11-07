Boca le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia y es campeón de la Tabla Anual 2026

Gol de Valencia sobre la hora
Boca le gana 1-0 a Defensa y Justicia y acaricia el título.
EN VIVOTorneo Clausura
El "Xeneize", que venía de vencer a River en el Superclásico, se impuso en la última con un gol de Enner Valencia y sumó un nuevo título.
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En una definición infartante, Boca venció de forma agónica a Defensa y Justicia este sábado en La Bombonera, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura y se quedó con el título de la Tabla Anual 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Cuando parecía que Rosario Central se llevaba el título, que incluso ya celebraban en el campo de juego; apareció Enner Valencia en tiempo agregado para la victoria agónica que valdrá un título.
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