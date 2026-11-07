MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Boca le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia y es campeón de la Tabla Anual 2026

Boca es campeón de la Tabla Anual.

Boca es campeón de la Tabla Anual.
Boca le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia y es campeón de la Tabla Anual 2026
MinutoUno
Deportes
Boca
Defensa y Justicia

El "Xeneize", que venía de vencer a River en el Superclásico, se impuso en la última con un gol de Enner Valencia y sumó un nuevo título.

Compartí en redes:

EN VIVO

En una definición infartante, Boca venció de forma agónica a Defensa y Justicia este sábado en La Bombonera, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura y se quedó con el título de la Tabla Anual 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

Cuando parecía que Rosario Central se llevaba el título, que incluso ya celebraban en el campo de juego; apareció Enner Valencia en tiempo agregado para la victoria agónica que valdrá un título.

Minuto a minuto de Boca vs. Defensa y Justicia

Gol de Valencia sobre la hora

Boca le gana 1-0 a Defensa y Justicia y acaricia el título.

El regreso de Aranda en Boca

Luego de estar fuera por varios meses por una dura lesión, el joven talento regresó este sábado.

Amonestado Paredes en Boca

El capitán "xeneize" vio la tarjeta amarilla por una infracción.

Arrancó el segundo tiempo: a Boca por ahora se le escapa el título

El "Xeneize" ahora está obligado a ganar, ya que Rosario Central se impone 1-0.

Hay gol de Boca pero anulado por offside

Merentiel definía de forma espectacular, pero estaba adelantado.

El travesaño salva a Boca

Boca se salva cerca del cierre de la primera mitad.

Montero salvó a Boca

Impactante recibimiento en la Bombonera para Boca

Todo listo en la Bombonera para el partido clave en busca de la Tabla Anual

Cómo llegan Boca y Defensa y Justicia

El "Xeneize" llega envalentonado tras vencer a River en el Superclásico y buscará quedarse con la victoria en su casa para consagrarse campeón de la Tabla Anual. Hasta el momento, lidera las posiciones con 60 unidades junto a Argentinos Juniors, aunque tiene mejor diferencia de gol. En el tercer escalón llega Rosario Central, con 59 puntos.

En cuanto a su zona, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena se ubica segundo, con 30 puntos, y ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del certamen doméstico.

Por su parte, Defensa y Justicia también atraviesa una buena campaña y llega con la clasificación a los playoffs asegurada. El "Halcón" ocupa el cuarto puesto, con 28 puntos, y viene de igualar 1-1 frente a Independiente en Florencio Varela. De esta manera, buscará dar el golpe para cerrar la fase regular con una victoria y mejorar su ubicación en la tabla.

Formaciones de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura - Zona A

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Horario y televisación

  • Hora: 17:30.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Sebastián Zunino.

  • VAR: Yamil Possi.

  • TV: ESPN Premium.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar