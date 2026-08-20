EN VIVOOctavos de final
Rosario Central no pudo con Corinthians y se despidió de la Copa Libertadores en San Pablo
El Canalla cayó por 1 a 0 en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Jugó gran parte del complemento con un jugador más pero no logró darlo vuelta.
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20 de agosto | 23:12
Bidon mara el 1 a 0 para Corinthians
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20 de agosto | 23:11
Copetti tuvo el 1 a 0
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Expulsado en Corinthians
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Horario y televisación
En una noche caótica y con poca claridad ofensiva, Rosario Central quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder por 1 a 0 frente a Corinthians en el partido de vuelta de los octavos de final. El encuentro decisivo se disputó en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.
El desarrollo del partido ante Corinthians
El conjunto dirigido por Jorge Almirón no logró aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante gran parte de la segunda mitad. A los 12 minutos del complemento, el mediocampista Raniele fue expulsado a instancias del VAR tras una dura infracción con plancha sobre la rodilla de Enzo Copetti.
A pesar de tener un hombre más, el equipo rosarino careció de profundidad para generar peligro en el arco defendido por Hugo Souza y lo pagó caro. Las jugadas más destacadas que definieron el rumbo de la serie fueron:
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A los 28 minutos del segundo tiempo, Copetti desaprovechó un mano a mano tras un error de cálculo de Gabriel Paulista, enviando su remate por encima del ángulo.
A los 34 minutos, el extremo Breno Bidon anticipó en el primer palo un peligroso tiro libre ejecutado por Memphis Depay y marcó el 1-0 definitivo para el local.
En el cuarto minuto de descuento, Alan Rodríguez tuvo la oportunidad del empate agónico con un derechazo que se fue rozando el travesaño.
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