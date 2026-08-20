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Rosario Central no pudo con Corinthians y se despidió de la Copa Libertadores en San Pablo

Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores

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Rosario Central vs. Corinthians por Copa Libertadores.

Rosario Central vs. Corinthians por Copa Libertadores.
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El Canalla cayó por 1 a 0 en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Jugó gran parte del complemento con un jugador más pero no logró darlo vuelta.

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En una noche caótica y con poca claridad ofensiva, Rosario Central quedó fuera de la Copa Libertadores tras perder por 1 a 0 frente a Corinthians en el partido de vuelta de los octavos de final. El encuentro decisivo se disputó en el estadio Neo Química Arena de San Pablo.

El desarrollo del partido ante Corinthians

El conjunto dirigido por Jorge Almirón no logró aprovechar la superioridad numérica que tuvo durante gran parte de la segunda mitad. A los 12 minutos del complemento, el mediocampista Raniele fue expulsado a instancias del VAR tras una dura infracción con plancha sobre la rodilla de Enzo Copetti.

A pesar de tener un hombre más, el equipo rosarino careció de profundidad para generar peligro en el arco defendido por Hugo Souza y lo pagó caro. Las jugadas más destacadas que definieron el rumbo de la serie fueron:

  • A los 28 minutos del segundo tiempo, Copetti desaprovechó un mano a mano tras un error de cálculo de Gabriel Paulista, enviando su remate por encima del ángulo.

  • A los 34 minutos, el extremo Breno Bidon anticipó en el primer palo un peligroso tiro libre ejecutado por Memphis Depay y marcó el 1-0 definitivo para el local.

  • En el cuarto minuto de descuento, Alan Rodríguez tuvo la oportunidad del empate agónico con un derechazo que se fue rozando el travesaño.

Corinthians vs. Rosario Central por Copa Libertadores

Bidon mara el 1 a 0 para Corinthians

Copetti tuvo el 1 a 0

Expulsado en Corinthians

Raniele tocó a Copetti tras el rechazo y el Timao se queda con 10

Corinthians vs. Rosario Central: resultado en vivo

Comenzó el partido

Cómo llegan Corinthians y Rosario Central a este duelo

El "Canalla" llega a la revancha con un envión importante, ya que el último fin de semana derrotó 1-0 a Barracas Central como visitante, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En la fase de grupos, el equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo una destacada actuación y terminó segundo del Grupo H con 13 puntos, igualado en unidades con Independiente del Valle. Central registró cuatro victorias, un empate y una derrota, mientras que recibió apenas un gol en seis partidos y mantuvo el arco invicto durante las primeras cinco jornadas.

Ahora, después del empate sin goles de la ida, el conjunto argentino deberá hacerse fuerte en Brasil para seguir con vida en el certamen. En caso de avanzar, Rosario Central volverá a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores después de diez años, ya que su última presencia en esa instancia fue en 2016. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de Estudiantes de La Plata y Universidad Católica, serie que también está abierta luego del 1-1 de la ida.

Formaciones de Corinthians vs. Rosario Central por la Copa Libertadores

Horario y televisación

  • Hora: 21.30

  • Estadio: Neo Química Arena.

  • Árbitro: Alexis Herrera.

  • VAR: Nicolás Gallo.

  • TV: Fox Sports y Telefe.

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