"Lo que más vamos a extrañar": Lionel Scaloni habló del "legado" de Lionel Messi en la Selección Argentina
Tras la goleada ante Burkina Faso, el entrenador comenzó a palpitar lo que será la última función del mejor jugador de la historia.
En la antesala de lo que será una noche inolvidable, Lionel Scaloni se refirió este sábado en la conferencia de prensa al profundo impacto que genera Lionel Messi en la Selección Argentina y profundizó sobre el invaluable legado que dejará en el combinado nacional.
A pocos días del esperado partido del próximo martes 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, la emoción inunda el ambiente futbolístico ante la inminente despedida definitiva de Messi de la Selección.
En este marco, consultado sobre la expectativa general y el significado de la jornada, el entrenador no ocultó su sensibilidad y expresó: “Imagino emoción de todos, de Leo obviamente. Desde que pise el Monumental va a ser un día inolvidable para todos. Y agradezco ser parte de eso porque va a ser su día. Seré un espectador y lo afrontaremos con seriedad. Tenemos dos entrenamientos con él, para verlo y disfrutarlo en el tiempo que queda”.
El fervor de los hinchas por estar presentes en el histórico encuentro desbordó toda previsión lógica. Con una demanda de localidades que colmó al instante cualquier alternativa de aforo, Scaloni graficó el fenómeno: “Imagino que si hubiera habido cinco Monumentales se hubieran llenado, porque todos quisieran estar. Me pidieron entradas de todos lados. Está todo dicho, solo queda disfrutarlo”.
El legado imborrable de Lionel Messi, según Lionel Scaloni: el ejemplo diario dentro y fuera de la cancha
Más allá de los títulos, los récords y las estadísticas, el técnico rosarino puso el foco en el tesoro más intangible que la "Pulga" le inyectó al vestuario albiceleste durante más de dos décadas de trayectoria: la conducta, el compromiso y la forma de sentir la camiseta.
“Lo que me gustaría que la gente entienda es lo que él transmite estando dentro de una cancha de fútbol, a los hinchas, a los compañeros, a los rivales. Es lo que más vamos a extrañar”, reflexionó con admiración.
Para cerrar, Scaloni sintetizó el motor competitivo que convirtió al capitán en un faro absoluto para las nuevas generaciones. “Haber tenido ganas de venir siempre. Eso es un ejemplo increíble. Siendo el primero en llegar y el último en irse. Cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Tiene muchas cosas que sus compañeros lo ven. Basta con mirarlo a él para ver cómo es afrontar un partido de la Selección. Deja algo inigualable que es usar la camiseta de esta manera”, concluyó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario