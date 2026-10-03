"Lo que más vamos a extrañar": Lionel Scaloni habló del "legado" de Lionel Messi en la Selección Argentina

“Lo que me gustaría que la gente entienda es lo que él transmite estando dentro de una cancha de fútbol, a los hinchas, a los compañeros, a los rivales. Es lo que más vamos a extrañar”, reflexionó con admiración.

Para cerrar, Scaloni sintetizó el motor competitivo que convirtió al capitán en un faro absoluto para las nuevas generaciones. “Haber tenido ganas de venir siempre. Eso es un ejemplo increíble. Siendo el primero en llegar y el último en irse. Cómo se cuida, cómo afronta cada partido. Tiene muchas cosas que sus compañeros lo ven. Basta con mirarlo a él para ver cómo es afrontar un partido de la Selección. Deja algo inigualable que es usar la camiseta de esta manera”, concluyó.