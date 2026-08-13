EN VIVOOctavos de final
Rosario Central vs. Corinthians, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Con Di María como principal figura, el “Canalla” vuelve a disputar esta instancia después de una década. Juega este jueves, en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central y Corinthians se cruzan este jueves en el estadio Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro es televisado por Fox Sports y Telefe y tiene al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que su compatriota Christian Ferreyra está en el VAR.
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