Rosario Central vs. Corinthians, por la Copa Libertadores 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Rosario Central y Corinthians a este duelo

El duelo aparece como uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, no solo por la jerarquía de ambos equipos, sino también por el antecedente que protagonizaron en la misma instancia de la Libertadores 2000. En aquella serie, Central ganó 3-2 en Rosario, el "Timão" se impuso por el mismo resultado en Brasil y luego avanzó por penales.

Para el conjunto rosarino, además, se trata de un regreso especial a los octavos de final, instancia que vuelve a disputar después de 10 años, ya que su última participación había sido en 2016, de la mano del hoy entrenador de River, Eduardo Coudet. Central llega después de terminar segundo e invicto en el Grupo H, con 13 puntos y apenas un gol recibido en seis partidos.

Por su parte, Corinthians terminó primero en el Grupo E, con 11 unidades, y también consiguió la clasificación directa a los octavos de final. Los de Fernando Diniz tendrán la ventaja de definir la serie como local, ya que la revancha se disputará el jueves 20 de agosto en el Neo Química Arena de San Pablo.