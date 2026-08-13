Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores

Central vuelve a los octavos de final de la Libertadores luego de 10 años.

Por su parte, el "Timao" terminó primero en el Grupo E, con 11 unidades, y avanzó directamente a esta instancia. Los dirigidos por Fernando Diniz tendrán la ventaja de definir la serie como local, ya que la revancha se disputará la semana próxima en el Neo Química Arena de San Pablo.