Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores.
Rosario Central y Corinthians se miden este jueves, desde las 21.30, en el estadio Gigante de Arroyito, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
El primer chico será televisado por Fox Sports y Telefe y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que su compatriota Christian Ferreyra estará en el VAR.
El elenco comandado por Jorge Almirón accedió a esta ronda luego de finalizar segundo e invicto en el Grupo H, donde sumó 13 puntos y recibió apenas un gol en seis encuentros.
Para el "Canalla", además, esta serie representa el regreso a los octavos de final tras una década. Su última presencia en esta instancia fue en 2016, cuando el equipo era dirigido por Eduardo Coudet, actual entrenador de River.
Por su parte, el "Timao" terminó primero en el Grupo E, con 11 unidades, y avanzó directamente a esta instancia. Los dirigidos por Fernando Diniz tendrán la ventaja de definir la serie como local, ya que la revancha se disputará la semana próxima en el Neo Química Arena de San Pablo.
Formaciones de Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Corinthians
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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