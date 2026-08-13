Agua bendita: Rosario Central apuesta al ritual de una misteriosa mujer para enfrentar a Corinthians
A horas del duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, un curioso momento captado por las cámaras de TV se volvió viral en las redes.
La tensión previa a los cruces definitorios de la Copa Libertadores suele despertar todo tipo de cábalas, pero lo ocurrido en las últimas horas en el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central y el Corinthians de Brasil por los octavos de final, superó cualquier expectativa.
A pocas horas del trascendental encuentro de ida, las cámaras de televisión registraron una secuencia tan insólita como mística: una mujer, posiblemente asistente del conjunto auriazul, ingresó al campo de juego y roció con agua bendita ambos arcos.
El inusual episodio no tardó en viralizarse en las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en el comentario obligado de los simpatizantes locales de cara al choque que comenzará esta noche, desde las 21.30, con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y televisación de Fox Sports y Telefe.
La devoción popular busca así blindar el arco propio frente a un rival de jerarquía internacional como el "Timão", en una serie que reedita aquel recordado cruce de la edición 2000, donde los brasileños eliminaron al "Canalla" por penales tras un vibrante empate global.
Más allá del fervor religioso de la parcialidad local, el encuentro promete emociones al límite dentro del campo de juego. Rosario Central buscará sacar ventaja como local en un Gigante de Arroyito que lucirá colmado y blindado espiritualmente, sabiendo que la serie se definirá en tierras brasileñas y que cada detalle, terrenal o divino, cuenta para avanzar entre los ocho mejores de América.
Formaciones de Rosario Central vs. Corinthians por la Copa Libertadores
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Kaio César, Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
Horario y televisación
- Hora: 21.30.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Andrés Matonte.
- VAR: Christian Ferreyra.
- TV: Telefe y Fox Sports.
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