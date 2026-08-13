Agua bendita: Rosario Central apuesta al ritual de una misteriosa mujer para enfrentar a Corinthians

Más allá del fervor religioso de la parcialidad local, el encuentro promete emociones al límite dentro del campo de juego. Rosario Central buscará sacar ventaja como local en un Gigante de Arroyito que lucirá colmado y blindado espiritualmente, sabiendo que la serie se definirá en tierras brasileñas y que cada detalle, terrenal o divino, cuenta para avanzar entre los ocho mejores de América.