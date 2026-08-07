Rosario: detuvieron al barra de Central hijo del capo narco que manejaba su banda desde la cárcel

A principios de 2025, fue captado en el estadio junto a Santino Alvarado (hijo de Esteban Lindor) y Lautaro "Laucha" Ghiselli, señalado como posterior jefe de la hinchada y organizador de la banda denominada "Los Menores". Sin embargo, luego de la difusión de esa fotografía conjunta, la investigación reveló que se desató una fuerte disputa entre el hijo de Riquelme y el de Alvarado por el control territorial del barrio Ludueña.