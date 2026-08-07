Rosario: detuvieron al barra de Central hijo del capo narco que manejaba su banda desde la cárcel
En un gran operativo contra el narcotráfico, cayó Ezequiel Riquelme en Rosario. El joven manejaba la banda criminal que su padre lidera desde la cárcel.
En la mañana de este viernes, efectivos policiales arrestaron a Ezequiel Riquelme durante múltiples allanamientos en Rosario. El joven está acusado de liderar las acciones vinculadas al narcotráfico que dirige su padre, Francisco Riquelme, quien cumple una condena a prisión perpetua en Marcos Paz.
El arresto se concretó en el coqueto complejo habitacional Condominios del Alto. Fue el resultado de un operativo sigiloso llevado a cabo por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). En paralelo a su captura, las fuerzas de seguridad ejecutaron otros nueve allanamientos dirigidos contra esta misma organización delictiva.
Los vínculos del detenido en Rosario y la barra brava
De acuerdo al trabajo coordinado por un equipo de fiscales provinciales, Ezequiel tenía responsabilidades operativas cruciales dentro de la célula que operaba para el reconocido capo criminal Esteban Lindor Alvarado en la zona noroeste de la ciudad. Según la pesquisa, el detenido cumplía las siguientes funciones dentro de la asociación ilícita:
- Organizaba el accionar delictivo y el manejo de "la calle".
- Administraba y controlaba el dinero generado por la estructura.
- Actuaba como el nexo principal y mediador en la intermediación con terceros.
Además de estas graves acusaciones formales, el sospechoso había ganado una importante notoriedad por su estrecho vínculo con el mundo del fútbol local. Tras el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte en noviembre del año 2024, fue visto ocupando el punto de mayor poder dentro del paraavalanchas de la barra brava de Rosario Central.
A principios de 2025, fue captado en el estadio junto a Santino Alvarado (hijo de Esteban Lindor) y Lautaro "Laucha" Ghiselli, señalado como posterior jefe de la hinchada y organizador de la banda denominada "Los Menores". Sin embargo, luego de la difusión de esa fotografía conjunta, la investigación reveló que se desató una fuerte disputa entre el hijo de Riquelme y el de Alvarado por el control territorial del barrio Ludueña.
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